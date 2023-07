﻿„Gestresst haben uns vor allem die Eltern“: Ostsee-Hotel erlaubt keine Kinder

Graal-Müritz. Kinderfreier Urlaub – für manche die Idealvorstellung von Erholung. Kein Trubel, kein Lärm, Entspannung pur. Nicht nur im Ausland, auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt es mittlerweile Hotels ausschließlich für Erwachsene.

„Die Leute, die bei uns buchen, buchen das explizit“, erzählt Susann Lammers-Müller, Inhaberin der Villa Strandkorb in Graal-Müritz. Seit zehn Jahren bieten sie und ihr Mann in dem gemütlichen 13-Zimmer-Hotel nur noch Zimmer für Gäste ohne Kinder an. „Vor allem Pärchen, aber auch Eltern, die mal ihre Ruhe haben wollen, kommen gern zu uns“, sagt die Gastgeberin. Wie es zu der Idee kam? „In erster Linie waren wir gestresst, nicht mal wegen der Kinder, eher wegen der Eltern und Großeltern – man weiß ja, wie das so ist“, lächelt die Hotelbesitzerin.

Als kleines Frühstückshotel passt das Prädikat „Adults only“ also „nur für Erwachsene“ gut in das Konzept. „Als wir uns dafür entschieden haben, gab es das in Graal-Müritz noch nicht. Und jetzt sind wir das einzige Erwachsenenhotel im Seebad.“ Die Gäste begrüßen die Ungestörtheit in der Villa Strandkorb, aber bei Anfragen muss sich Lammers-Müller mitunter verteidigen. „Es passiert schon mal, dass Leute ungehalten werden, wenn sie am Telefon erfahren, dass bei uns nur Erwachsene übernachten“, erzählt sie.

Der Trend zu reinen Erwachsenen-Attraktionen ist steigend

Dabei ist der Trend, dass Hotels oder Restaurants nur auf Erwachsene setzen, voll im Kommen. Allein Reiseriese Tui hat die Anzahl seiner Adults-only-Hotels in den letzten Jahren mehr als verdoppelt. In fernen Ländern gibt es sogar noch mehr Lokalitäten mit Kinderausschluss. Asiatische Airlines setzen auf kinderfreie Sitzreihen, Kroatien hat eine kinderfreie Insel, Schottland sogar ein ganzes Dorf. Auch Kreuzfahrten nur für erwachsene Seefahrer sind im Angebot.

Auch im 5-Sterne-Strandhotel Dünenmeer im Ostseebad Dierhagen finden ausschließlich Erwachsene ihre Ruhe. Allerdings dürfen Besucher ab 16 Jahren in den Wellnessbereich. Im Partnerhotel Strandhotel Fischland ist das Restaurant bis 19 Uhr als Familienrestaurant deklariert und danach ein Abendrestaurant für Erwachsene.

Neu renoviert und nur für Erwachsene glänzt das Van-der-Valk-Golfhotel Serrahn in Kuchelmiß mit 30 Zimmern und Suiten und der exponierten Lage direkt am 18-Loch-Golfplatz. Gäste bleiben somit in der ohnehin idyllisch ruhigen Lage ungestört.

Das Seetel-Strandhotel Atlantic auf Usedom empfängt Besucher erst ab 14 Jahren, was auch für die Restaurants gilt. Das Schipperhus in Dierhagen bedient Gäste ab 12 Jahren in entspannter Runde. Und „Omas Küche“ im Ostseebad Binz begrüßt am Abend ab 17 Uhr Gäste ab 14 Jahren in entspannter Atmosphäre.

Vor allem Ruhe bieten die Urlaubsziele ohne Kinder

Tina Klahr, Inhaberin des Hotel Sonnenklahr in Göhren auf Rügen, hat ihr Hotel nur für Erwachsene geöffnet. Weil sie Kindern in ihren Räumlichkeiten nichts bieten könne im Sinne von Spielecken und Unterhaltung, habe sie sich bewusst dafür entschieden. Bei Feierlichkeiten sind Kinder allerdings gern gesehen.

Das Nationalparkhotel Kranichrast im Müritz-Nationalpark punktet mit der Stille des Waldes. Damit es ruhig bleibt, ist das Hotel nur Erwachsenen vorbehalten. Im Ferienhof Schilfmeer im alten Fischerort Körkwitz in Ribnitz-Damgarten finden sich Ferienwohnungen mit Selbstversorgung ab 14 Jahren.

Apartments und romantische Zimmer hat Rita Falk in ihrer Inselromantik Rügen. Ruhe finden erholungssuchende Erwachsene auch im Haus Bärbel auf Rügen. Hier gibt es Ferienwohnungen und Apartments. Ab ersten September 2023 stellt das Hotel Vier Jahreszeiten Binz mit Wellnessbereich und einem Michelinstern ausgezeichneten Restaurant in Binz auf Rügen sein Konzept auf „Adults only“ um.

Dieser Artikel erschien zuerst in der Ostsee Zeitung.