18 Tote bei Monsunregen in Pakistan – Überschwemmungen und Erdrutsche erwartet

Islamabad. Heftige Monsunregenfälle haben in der pakistanischen Millionenstadt Lahore zahlreiche Straßen unter Wasser gesetzt. Binnen neun Stunden seien 272 Liter Regen pro Quadratmeter auf die Stadt herunter gepladdert, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Der Stadtkanal sei über die Ufer getreten. Derartige Wassermassen in so kurzer Zeit habe Lahore zuletzt vor 30 Jahren erlebt. Der nationale Katastrophenschutz warnte vor Überschwemmungen und Erdrutschen.

Monsunzeit in Pakistan

Die Monsunzeit in Pakistan beginnt offiziell Anfang Juli und dauert bis September. Die ersten schweren Regenfälle wurden in der vergangenen Woche gemeldet. Seither wurden bereits 18 Tote im Zusammenhang mit Unwettern gemeldet, darunter pakistanischen Medien zufolge drei am Dienstag. Auch die Hauptstadt Islamabad meldete bereits heftige Regengüsse.

Pakistan kämpft noch mit den Folgen des verheerenden Hochwassers vom Sommer vergangenen Jahres. Dabei kamen 1739 Menschen ums Leben, 33 Millionen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Schäden werden auf 30 Milliarden Dollar (rund 27,5 Milliarden Euro) beziffert.

RND/AP