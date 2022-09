Wegen Rekordfluten: Pakistan bittet UN um internationale Hilfe

19.09.2022, Pakistan, Jaffarabad: Im Schatten eines aufgestellten Bettes sitzt ein Mann am Straßenrand. In Pakistan haben Behörden ihre Bürger zur Unterstützung der Flutopfer im Land aufgerufen. Der Regierung fehle es an Kapazitäten, um das Ausmaß der katastrophalen Flut zu bewältigen, hieß es am Dienstag. (zu dpa "Pakistan ruft eigene Bürger zur Hilfe von Flutopfern auf" Foto: Zahid Hussain/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

