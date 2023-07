Monsun in Pakistan: Rekordregenfälle fordern weitere Leben

„Holon Mover“

Experiment kommt auf die Straße: In Hamburg sollen bald autonome Busse fahren

Fahrerlose Kleinbusse sollen Ende 2024 den Nahverkehr in Hamburg bereichern. Dazu wurde in der Hansestadt ein erster Prototyp, der „Holon Mover“, vorgestellt. Verkehrssenator Tjarks (Grüne) kündigte an, wie der ÖPNV in der Metropole bis 2030 aussehen solle.