﻿„Hier ist Freizeit, und irgendwo ist Krieg“: Wieso Menschen in Sachsen zum Spaß Panzerfahren

Röcknitz. In einer Kurve rutscht der BMP 1 über den Schlamm, blockiert für einen Moment, zieht dann mit einem Ruck wieder an. Es regnet seit Stunden, in den Senken auf der Wiese steht braunes Wasser. Schwierige Bedingungen, „auch für einen guten Panzerfahrer“, sagt Enrico Neumann, Ihm gehört der BMP 1, und er schaut zu, wie dessen Ketten durch den Dreck walzen. Ob der Mann am Steuer ein guter Panzerfahrer ist, ist unklar. Erfahren ist er jedenfalls nicht, denn heute ist Premiere für ihn: Noch nie zuvor hat er einen Panzer gelenkt.

Panzerfahrer Enrico: „Den Panzer machste nicht kaputt“

Neumann zeigt auf die Strecke. „Da hinten kommt ein Berg, da würgt man den Panzer aus Angst schon mal ab“. Wenn man, den Anstieg vor Augen, zu wenig Gas gebe. Ein Fehler, sagt Neumann: „Den Panzer machste nicht kaputt, den kannste ruhig richtig durchtreten.“

Am Steuer des BMP 1 sitzt Danny Irmscher, und er hat keine Angst. Jedenfalls geht der Panzer nicht aus, viele Runden Schlammstrecke lang nicht. Dann rollt der BMP 1 in seine Parkposition, Irmscher klettert raus. „Zufrieden?“, will Neumann wissen. „Ja, super“, sagt Irmscher, „hätte ich nicht gedacht.“ Nass ist er, als einziger auf dem Panzer trägt er im Dauerregen weder Mütze noch Kapuze. Dass der Panzer mal ausgeht, „bei meinem Glück“, das hätte er gedacht.

Panzer rechts herum: Ein Schild am Straßenrand weist zur Ausstellung des Vereins Militärhistorik Röcknitz e.V. © Quelle: Denise Peikert

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine wird in Deutschland viel über Panzer geredet – und viel über Technik. Was kann der deutsche Leopard 1, was der russische T 72 nicht kann? Was können Panzer überhaupt? Für Neumann sind das keine neuen Fragen. Sein Verein Militärhistorik Röcknitz e.V. betreibt seit 2013 die Militärausstellung mit Panzerfahrstrecke in einem Ortsteil von Thallwitz im Landkreis Leipzig. Seit Jahren sammelt Neumann Panzer und Jeeps, Lafetten und Militärmotorräder, Uniformen und Kampfflugzeuge. Und er bietet Panzerfahrten für Laien an, zum Spaß. Auch jetzt, in Zeiten des Krieges. Oder: Gerade jetzt?

Die Besucher kommen sogar aus Dortmund nach Sachsen

Mehr als 100 Exponate stehen auf dem Gelände des Militärmuseums in Röcknitz, alles entmilitarisierte Originale aus den Beständen ehemaliger Ostblock-Staaten. Neumann hat eine Firma für Sicherheitsdienstleistungen, arbeitet auch viel für Armeen im Ausland und hat die Militärtechnik über Kontakte zum Beispiel in Tschechien besorgt. Noch bis zum Oktober kann die Ausstellung an jedem dritten Samstag im Monat besichtigt werden. Zum ersten Museumstag im April ist ein Besucher extra aus Dortmund angereist. Die Militärmuseen in seiner Gegend, sagt er, setzten immer so sehr auf Show. „Da wird mal mit einem Leopard über Autos drüber gemetert, das war’s“, sagt er. Nur im Osten Deutschland kümmere man sich so gut um alte Technik.

Dann führt Bernd Hedrig vom Museumsverein den Dortmunder und andere Gäste herum. „Erstes Ausstellungsstück ist die 2S1 Gwosdika, genannt Nelke“, sagt Hedrig. Alle Selbstfahrlafetten, also alle solche fahrenden Geschütze der Sowjets, hätten Blumennamen als Tarnnamen, „wer auch immer auf die Idee gekommen ist.“ Die 2S1, fährt Hedrig fort, hat ein Kaliber von 122 Millimetern, eine Reichweite von standardmäßig 16 Kilometern, die Besatzung besteht aus bis zu fünf Soldaten. Mit der elektrisch-hydraulischen Ladeschale kommt die 2S1 auf eine Feuergeschwindigkeit von fünf bis sechs Schuss pro Minute. An Bord sind maximal 40 Granaten, verschossen werden vor allem Splittersprenggranaten. „Fragen?“

Führung über das Ausstellungsgelände wie durch ein Autohaus

So geht es weiter, Grabentiefe, Zusatzpanzerung, Lenkraketen, mindestens zwei Stunden lang, eine Führung wie durch ein Autohaus. Unter den Jeeps und Panzern liegen kleine Pappen an den Stellen, an denen die Fahrzeuge Öl verlieren. Alles ist sauber, die Leiden des Krieges spielen hier keine Rolle. Dafür, sagt Neumann, habe man keinen Platz. Die Ausstellungsstücke nehmen schon so viel davon ein, und sein kleiner Verein könne das inhaltlich nicht stemmen. „Die beste Militärtechnik ist sowieso die, die nie zum Einsatz kommt“, sagt Neumann. Eine gute Armee brauche jedes Land. Deswegen sei es wichtig, Militärtechnik auszustellen, sie auch in Bewegung zu zeigen. Gut möglich, dass diese Haltung lange nicht so anerkannt und verbreitet war, wie jetzt – in Zeitenwende-Zeiten, während ganz Deutschland seine Haltung zum Pazifismus neu definiert.

Enrico Neumann zwischen Ausstellungsstücken im Militärmuseum seines Vereins © Quelle: Thomas Kube





Das gewachsene Interesse an Armee-Fragen fällt auch im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden auf. Anders als andere Museen hatten sie dort nach Corona keinen Einbruch – sondern im Gegenteil: Im aktuellen Quartal stieg die Zahl der von Besucherinnen und Besucher so stark an wie noch nie in der Geschichte des Museum. Das erzählt Oberstleutnant Rudolf Schlaffer, er ist Direktor des Hauses. „Das Nachdenken über Krieg und Frieden hat enorm zugenommen in der Gesellschaft“, sagt er. Auch das Panzermuseum Munster in Niedersachsen berichtet von einem anhaltend hohen Interesse. Dort hat man die Ausstellung kürzlich erweitert. Jetzt hängen Vorhänge vor manchen Bildern. Wer sie anhebt, sieht etwa tote Panzerfahrer – also das, was die im Museum ausgestellte Technik in der Realität anrichtet.

„Dreck und Schlamm und das riecht ja auch ein bisschen“

Zurück nach Röcknitz im Landkreis Leipzig. Panzerfahrer Irmscher sitzt jetzt unter einem Wellblechdach, das ihn vor dem Regen schützt, vor sich ein alkoholfreies Bier. Er kommt aus Döbeln, seine Kumpels haben ihm das Panzerfahrt-Paket zum 45. Geburtstag geschenkt. 500 Euro kostet es, wenn man nach einer Einweisung selbst lenken und noch drei Freunde mitnehmen will. Er sei, erzählt Irmscher, während seines Wehrdienstes bei der Bundeswehr zwar Panzerpionier gewesen, habe aber nie einen selbst gefahren. Deswegen also heute, zum Spaß.

„Na, komisch ist das schon“, sagt Irmscher, wenn man ihn fragt, ob er auf der Schlammstrecke auch mal an die Ukraine denken musste, und: „Hier ist Freizeit, und irgendwo ist Krieg.“ Es sei natürlich was anderes, „wenn man da im Panzer sitzt und der Feind gegenüber.“ Irmscher kann das aber ganz gut trennen. In Röcknitz führt die Panzerfahrstrecke um weidende Kühe herum. „Im Dreck und im Schlamm, und das riecht ja auch ein bisschen“, sagt Irmscher. „Das ist ja schon ein Männertraum, oder?“

Mit diesem militärischen Unernst sind sie in Röcknitz nicht allein dieser Tage. Das deutsche Außenministerium, eine zur Ernsthaftigkeit eigentlich verpflichtete Behörde, twitterte im Januar, mitten hinein in die deutsche Panzerlieferungsdebatte, ein Leoparden-Symbol - es ging um einen Besuch von Russlands Außenminister in Afrika. Ein Witz? Vielleicht. Vielleicht in etwa so ähnlich wie der von Neumann. Am Telefon sagt er, man solle, wenn man in Röcknitz ankomme und ihn suche, nach „dem General“ fragen.

Wird also Zeit, sich ganz im Sinne des Zeitgeistes das Gefährt, um das es hier geht, kurz genau anzusehen: der BMP 1, ein Schützenpanzer, 300 PS, schwimmfähig, elf Mann Besatzung, 13 Tonnen schwer. Leicht für einen Panzer. Und vergleichsweise schmal und harmlos sieht der BMP 1 auch aus - jedenfalls neben dem Kampfpanzer T 55, den sie in Röcknitz ebenfalls ausstellen. „Diese Panzer bringen die Soldaten geschützt ins Gefecht“, sagt Neumann über die BMPs, sie sind nicht zum Kämpfen gemacht. „Die fahren gestaffelt raus, dann gehen hinten die Türen auf, bei 15, 20 km/h, Fallschule, Rolle raus, Schützenkette bilden“, sagt Neumann. Trotzdem habe der BMP 1 eine „relativ schlagkräftige Kanone drauf, 76 Millimeter Glattrohrkanone“, in dieser alten Ausführung von 1975. Scharfe Modelle des BMP 1 sind aktuell auch in der Ukraine im Einsatz. Die russischen Streitkräfte nutzen sie, und auch die ukrainischen haben welche geliefert bekommen – zum Beispiel aus der Slowakei, über einen Ringtausch mit deutscher Beteiligung.

Militärhistoriker: „Ein Panzer steht nie für sich allein“

Im Hof des Militärhistorischen Museums in Dresden wird im Sommer eine neue Ausstellung eröffnet, zum Militär im Kalten Krieg. Es sei ein Zufall, sagt Museumsdirektor Schlaffer, denn die Schau werde schon seit Jahren vorbereitet, aber: „Wir stellen dann quasi alles aus, was im Krieg in der Ukraine gerade auf dem Schlachtfeld steht.“ An manchen Tagen soll dann auch mal ein Panzer bewegt werden – damit man begreift, wie es aussieht und klingt, wenn ein Leopard 1 fährt. Gerade junge Menschen, sagt Schlaffer, interessierten sich aktuell besonders dafür. „Man muss aber immer klar machen, welches grausame Kriegsgerät das ist“, sagt er. Ein Panzer stehe nie für sich allein, müsse kontextualisiert werden, jenseits der reinen Faszination für die Technik. „In der Realität sitzen da Soldatinnen und Soldaten drin. Sie können den Tod bringen – und selbst getötet werden“, sagt Schlaffer.

Panzer im Militärhistorischen Museum in Dresden © Quelle: Anja Schneider

In Röcknitz, im Militärhistorik-Museum von Neumanns Verein, läuft jetzt wieder der Motor vom BMP 1. Wer nur mitfahren will und das Kettenfahrzeug nicht selbst steuern, für den kostet das 50 Euro. Es regnet immer noch, und ein Mitarbeiter des Museums warnt: „Es wird nass, es wird dreckig, es wird kalt“. Irgendwann sind alle Interessierten in den Panzer sortiert, es geht noch mal auf die Strecke. Die Gruppe um Irmscher steht jetzt am Rand, schaut zu. „Gib Gas, Junge!“ ruft einer von ihnen.

Als der Panzer am Aussichtspunkt an der Strecke vorbei röhrt, winkt ein Feuerwehrmann aus der Region in Richtung der postierten Kameras. Er wird später vom Waldbrand im vergangenen Sommer erzählen. „Wenn man das gesehen hat, wie die da mit Panzern Schneisen in den Wald geschlagen und Löschwasser verteilt haben – da muss man schon mal mitfahren auf so ’nem Ding.“ Der Feuerwehrmann ist heute mit seinem Oldtimerclub hier, eine Art Saisoneröffnung. Er sagt noch, dass ein anderer Panzer-Mitfahrer besser Auskunft geben könne: Alexander Romeyke, Reservist bei der Heimatschutzkompanie Sachsen. Normalerweise fährt er Leopard 1. „Das ist was ganz anderes“, sagt Romeyke. Der BMP 1 könne „zum Beispiel kein Wenden auf der Hochachse“, sich also nicht auf der Stelle um die eigene Achse drehen.

Wer in Röcknitz auf einem Panzer mitfahren will, kann das tun: für 50 Euro pro Person. © Quelle: Denise Peikert

Zwei Dinge, sagt Romeyke, seien ihm seit Beginn des Krieges in der Ukraine aufgefallen. Es gebe die, die helfen wollen und jetzt in die Truppe drängten. Und dann gebe es „Aktive bei der Bundeswehr, die hören auf, weil sie sagen: Nicht, dass wir doch mal müssen.“ Zu welcher Gruppe er gehöre? „Ich weiß wenigstens, was ich zu tun habe.“

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Leipziger Volkszeitung“.