Die Trauerfeier für den emeritierten Papst Benedikt XVI. im Livestream

Am Silvestermorgen ist der emeritierte Papst Benedikt XVI. verstorben. In den vergangenen Tagen haben knapp 200.000 Gläubige von ihm Abschied genommen. Am Donnerstag bekommt er ein Requiem und wird dann beigesetzt. Die Zeremonie können Sie hier im Livestream verfolgen.

Nach einer drei Tage langen öffentlichen Aufbahrung wird der verstorbene Papst Benedikt XVI. an diesem Donnerstag im Petersdom beigesetzt. Am Vormittag wird der amtierende Pontifex Franziskus auf dem Petersplatz einem Requiem für den gebürtigen Bayern vorstehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es werden Zehntausende Gläubige für den Trauergottesdienst erwartet. Schätzungsweise 3700 Priester werden laut Vatikansprecher Matteo Bruni zu dem Gottesdienst kommen. Mehr als 1000 Medienvertreter aus über 30 Ländern haben sich für die Veranstaltung angemeldet. Genauso viele Sicherheitskräfte sollen sie absichern.

Livestream: Requiem für Papst Benedikt XVI. im Vatikan

Die Trauermesse für Papst Benedikt XVI. können Sie ab 9.30 Uhr hier im Livestream verfolgen. Der Beginn kann sich um wenige Minuten verzögern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wann wird Benedikt XVI. beigesetzt?

Der Zeitplan für Trauermesse und Beisetzung des emeritierten Papstes Benedikt XVI.:

ab 9.30 Uhr: Requiem für den verstorbenen Papst auf dem Petersplatz. Kardinal Giovanni Battista Re wird die Messe am Altar zelebrieren, Papst Franziskus liest die Predigt.

ab etwa 11 Uhr: Nach dem Requiem, das bis etwa 11.00 Uhr dauern dürfte, soll der Holzsarg mit dem Leichnam Benedikts in den Petersdom gebracht und in der Gruft in seiner letzten Ruhestätte beigesetzt werden. Die Öffentlichkeit ist davon ausgeschlossen.

Die Sprache der Messe wird Latein sein. Einige Teile, wie etwa Gebete, werden in anderen Sprachen vorgetragen. Die Liturgie wurde im Vergleich zu einem herkömmlichen Trauergottesdienst für einen toten Papst leicht verändert – denn dieses Mal begräbt ein Papst seinen Vorgänger.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Papst Benedikt XVI. verstarb am Silvestermorgen

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. – mit bürgerlichem Namen Joseph Ratzinger – war von Montag bis Mittwoch im Petersdom aufgebahrt worden. 195.000 Menschen kamen in dieser Zeit in die Basilika, um Abschied zu nehmen. Benedikt starb am Silvestermorgen um 9.34 Uhr in seiner Vatikanresidenz Mater Ecclesiae. Das Kloster in den Vatikanischen Gärten war sein letzter Wohnsitz in den Jahren nach dem Rücktritt 2013. Zur genauen Todesursache machte der Vatikan bislang keine Angaben.

Aus Deutschland reisen die höchsten Vertreter der Verfassungsorgane an. Unter anderem werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor Ort sein. Aus Bayern reist Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit einer Delegation an.

Die katholische Kirche Deutschlands wird unter anderem mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, und dem Kölner Erzbischof, Kardinal Rainer Maria Woelki, vertreten sein. Aus den bayerischen Bistümern reisen Kardinal Reinhard Marx (München und Freising), Rudolf Voderholzer (Regensburg), Stefan Oster (Passau) und der frühere Bamberger Erzbischof, Ludwig Schick, an.

RND/sic/dpa