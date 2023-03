Papst-Botschaft wird mit Rakete ins Weltall geschossen

Eine Botschaft der Hoffnung und des Friedens: Der Vatikan will in Zusammenarbeit mit der italienischen Raumfahrtbehörde ASI und dem Nationalen Forschungsrat CNR eine Ansprache des Pontifex‘ mithilfe eines sogenannten CubeSats, also Kleinsatelliten, in den Weltraum schicken.

Rom. Papst Franziskus schickt eine Botschaft der Hoffnung und des Friedens ins All. Der Vatikan will in Zusammenarbeit mit der italienischen Raumfahrtbehörde ASI und dem Nationalen Forschungsrat CNR eine Ansprache des Pontifex‘ mithilfe eines sogenannten CubeSats, also Kleinsatelliten, in den Weltraum schicken, wie der Heilige Stuhl am Montag mitteilte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Projekt namens „Spei Satelles“ (Wächter der Hoffnung) soll demnach am 10. Juni von der Vandenberg Space Force Base im US-Staat Kalifornien an Bord einer Rakete starten und die Botschaft des Papstes - im wahrsten Wortsinn - in den Himmel bringen.

Die Papst-Botschaft basiert auf einem Gebet, das das Oberhaupt der katholischen Kirche am 27. März 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie auf dem menschenleeren Petersplatz in Rom sprach. Er betete damals für das Ende der Pandemie und sagte den Sterbenden Trost und Vergebung zu. Zum Schluss spendete er den Segen „Urbi et orbi“. Der damalige Auftritt des Papstes im Regen berührte viele Gläubige.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nanobuch, 2 x 2 x 0,2 Millimeter

Nun hat eine Gruppe von Wissenschaftlern ein Buch mit Fotos und Worten des Papstes beim Gebet in ein sogenanntes Nanobuch mit winzigen Maßen - 2 x 2 x 0,2 Millimeter - übertragen. Der Kleinsatellit mit jenem Nanobuch soll an Bord einer Rakete starten und dann auf einem Satellitenträger untergebracht werden. Er ist zudem mit einem Funksender sowie mit Instrumenten ausgestattet, um während der Zeit in der Umlaufbahn leicht verständliche Botschaften aus dem Buch in verschiedenen Sprachen zu übertragen.

Die Worte der Hoffnung des Heiligen Vaters sollen die Grenzen der Erde überschreiten. Giorgio Saccoccia, ASI-Präsident

Das Projekt soll bewirken, dass „die Worte der Hoffnung des Heiligen Vaters die Grenzen der Erde überschreiten“, sagte ASI-Präsident Giorgio Saccoccia am Montag. Das Vorhaben sei zudem als Zeichen der Verbindung von Glaube und Technologie zu verstehen.

RND/dpa