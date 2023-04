Papst feiert ersten Gottesdienst nach Krankenhausaufenthalt

Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus hat Papst Franziskus am Palmsonntag die Messe auf dem Petersplatz in Rom gefeiert. Zuvor musste das Kirchenoberhaupt wegen einer Bronchitis drei Tage im Krankenhaus behandelt werden.

Rom. Nach seiner Behandlung im Krankenhaus hat Papst Franziskus den ersten öffentlichen Gottesdienst gefeiert. Auf dem Petersplatz in Rom stand er der Messe zum Palmsonntag vor. Der 86-Jährige wurde mit dem Papamobil auf den Platz gefahren. Auf die traditionelle Prozession zu Beginn der Feier, bei der Palmzweige in Erinnerung an den Einzug Jesu in Jerusalem auf den Platz gebracht werden, verzichtete der Pontifex.

Franziskus war am Samstag aus einer Klinik in Rom entlassen worden, wo ihn Ärzte knapp drei Tage wegen einer Bronchitis behandelt hatten. Der Krankenhausaufenthalt hatte in der katholischen Kirche zu Sorgen um seinen Gesundheitszustand geführt.

RND/dpa