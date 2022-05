Rom.Papst Franziskus hat sich erschüttert gezeigt vom Amoklauf in einer amerikanischen Schule mit mindestens 19 getöteten Kindern. „Mein Herz ist gebrochen nach dem Blutbad in der Grundschule in Texas“, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Mittwoch bei der Generalaudienz auf dem Petersplatz. „Ich bete für die Kinder, für die toten Erwachsenen und für deren Familien.“ Ein 18-Jähriger war am Dienstag in Uvalde nahe San Antonio in die Schule eingedrungen und hatte das Feuer auf Kinder und Erwachsene eröffnet. Mindestens eine Lehrkraft starb; Sicherheitskräfte töteten der Angreifer.

Es sei höchste Zeit, den „wahllosen Handel mit Waffen“ zu stoppen, forderte der Pontifex in seiner kurzen Ansprache. „Wir müssen alle mithelfen, dass solche Tragödien nicht wieder passieren.“

