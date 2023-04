Wegen des ungewöhnlich kalten Wetters hat der kürzlich an einer Bronchitis erkrankte 86-jährige Papst nicht an der abendlichen Prozession am Kolosseum in Rom teilgenommen. Für die wichtigen Gottesdienste am Samstagabend und Sonntag jedoch kündigte er seine Teilnahme an.

Am Freitagnachmittag nahm Papst Franziskus an der Andacht im Petersdom teil.

Papst Franziskus nahm doch nicht am Kreuzweg teil - Zusage für Termine am Samstag und Sonntag

Rom. Der traditionelle Kreuzweg am Kolosseum in Rom am Karfreitag findet ohne Papst Franziskus statt. Wegen des ungewöhnlich kalten Wetters werde das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche die Prozession von seinem Wohnsitz im Hotel Santa Marta im Vatikan aus verfolgen, teilte der Heilige Stuhl am Freitag mit. Erst vergangene Woche war der 86-Jährige nach einer Bronchitis aus einer Klinik in Rom entlassen worden.

An einer Andacht in der Vatikanischen Basilika am späten Freitagnachmittag nahm Franziskus aber teil. Das Oberhaupt der katholischen Kirche stand der Feier zwar offiziell vor - die Predigt aber hielt Kardinal Raniero Cantalamessa, der offizielle Prediger des päpstlichen Hauses. Der Petersdom war anlässlich der Feier am Karfreitag im Gedenken an den Tod Jesu Christi am Kreuz gut besucht.

Der Pontifex wurde in ein rotes Gewand gehüllt in einem Rollstuhl, auf den er wegen seines schweren Knieleidens seit Längerem angewiesen ist, in den Petersdom gefahren. Er verzichtete deshalb auch darauf, sich wie eigentlich üblich zu Beginn der Karfreitagsliturgie vor dem Altar hinzulegen und zu beten. Diese Geste gilt als Zeichen der Verehrung und des sich Niederwerfens vor Gott. Stattdessen verharrte Franziskus für einige Momente im stillen Gebet.

Der jüngste, dreitägige Aufenthalt des Papstes im Krankenhaus hatte Sorgen geschürt, dass er das straffe Programm der Karwoche im Vatikan nicht absolvieren würde können. Nach seiner Entlassung am 1. April erklärte der Vatikan noch, er würde alle Verpflichtungen einhalten, auch den Kreuzweg und die Messe am Ostersonntag am Petersplatz.

Temperaturen um die vier Grad

In Rom war es zwar tagsüber zuletzt schon frühlingshaft, doch nach Sonnenuntergang fielen die Temperaturen noch auf um die vier Grad. Der Papst werde wegen dieser extremen Kälte nicht am Kreuzweg teilnehmen, sich aber im Gebet mit den Gläubigen am Kolosseum vereinen, hieß es in einer kurzen Stellungnahme des Heiligen Stuhls. Üblicherweise kommen Zehntausende Pilger, Touristen und Bewohner Roms zu der Prozession im Fackelschein. Dabei tragen Gläubige abwechselnd ein Kreuz, während gebetet wird. Franziskus beobachtet die Prozession üblicherweise sitzend aus erhöhter Position und beendet sie mit einem Segen.

Am Gründonnerstag hatte er wie geplant einen rund zweistündigen Gottesdienst in der Basilika geleitet und später jugendlichen Häftlingen in einer Geste der Demut die Fuße gewaschen. Das Ritual erinnert an die Fußwaschung der zwölf Apostel durch Jesus.

Auch die geplanten Termine am Samstag und Sonntag will Franziskus wahrnehmen. Am Samstag feiert er in Rom im Gedenken an die Auferstehung Jesu Christi die Osternachtliturgie (19.30 Uhr). Das Oberhaupt der katholischen Kirche wird bei der Feierlichkeit dabei sein. Vor der großen Ostermesse am Sonntag auf dem Petersplatz (10.00 Uhr) vor voraussichtlich Zehntausenden Gläubigen ist die Osternacht am Samstag der wichtigste Gottesdienst des Kirchenjahres.

In der Heiligen Nacht vor dem Ostersonntag wird die Auferstehung Jesu Christi nach dessen Tod am Kreuz gefeiert. Die Zeremonie beginnt traditionell mit der Einzugsprozession in den dunklen Dom hinter der Osterkerze, an der zum Ruf „Lumen Christi“ (Licht Christi) die Kerzen der Priester und Gläubigen entzündet werden.

RND/AP/dpa