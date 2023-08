So reagieren die Kunden auf Pennys Preisexperiment

Köln. Wer in dieser Woche bei dem Discounter Penny einkauft, zahlt für einige Produkte die „wahren Preise“. Das bedeutet: Ein Aufschlag für die Kosten aller Umweltschäden, die bei der Produktion entstehen. Neun Produkte vom Käse bis zum Wiener Würstchen werden dadurch um bis zu 94 Prozent teurer. Ein gewagter Schritt in Zeiten von Inflation und steigenden Lebensmittelkosten. Wie kommt die Aktion bei den Kundinnen und Kunden an?

Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov mit 3315 Teilnehmenden vom Montag wollen nur wenige Verbraucherinnen und Verbraucher die „Wahre-Preise-Aktion“ von Penny unterstützen. Nur 16 Prozent der Deutschen planen demnach, Produkte zu den „wahren Preisen“ zu erwerben. 44 Prozent planen dies nicht. Rund 30 Prozent gaben an, dass sie in ihrer Nachbarschaft keinen Penny-Markt hätten, wo sie einkaufen könnten. 10 Prozent machten keine Angaben. Am seltensten sagten Befragte ab 55 Jahren, dass sie die Aktion unterstützen wollen (8 Prozent).

Penny-Kundin: „Nur für eine gewisse Käuferschicht machbar“

Bei einer Umfrage der „Oberhessischen Presse“ erklärte eine Penny-Kundin aus Marburg: „Das ist nur für eine gewisse Käuferschicht machbar.“ Sie fände es trotzdem gut, „darauf aufmerk­sam zu machen“, und wäre bereit, mehr zu bezahlen.

Penny-Kundin Nina Giede bewertete das Experiment gegenüber der Zeitung als „grundsätzlich eine gute Aktion“. Allerdings sei die Aktion zu punktuell. „Generell sind europaweit Lebensmittel zu günstig“, sagte sie. Um sich die teureren Lebensmittel leisten zu können, müsse aber auch der Lohn steigen. „Wenn wir klimaneutral und nachhaltig leben wollen, brauchen wir die Kaufkraft und die Leute, die es sich leisten können“, so die Kundin.

Landwirt: „Gerade Fleisch ist viel zu billig“

Gegenüber der „Ostsee-Zeitung“ äußerte sich Sascha Göhlich positiv über die Aktion. „Gerade Fleisch ist viel zu billig“, sagte er. Der gelernte Landwirt kann verstehen, dass Preise ange­zogen werden, sofern Bauern auch etwas davon sehen. „Vom Liter Milch bleibt beim Landwirt wenig übrig“, so der Rostocker.

Für Kundin Emilie Guiard liegt die Schmerzgrenze bei 5 Euro für Käse. „Mehr darf es aber nicht sein.“ Karl Duncker sagte der „Ostsee-Zeitung“, dass er verstehen könne, dass Preise angepasst werden. Für den Arbeitslosengeldbezieher bedeute das aber, dass er sich vieles nicht mehr leisten kann. „Ich gehe schon zur Tafel. Es ist viel zu teuer. Käse für 5 Euro würde ich nicht kaufen“, sagte er der Zeitung.

Hans-Peter Satow hat laut dem Bericht kein Verständnis für die erhöhten Preise. „Ich kaufe keinen Käse mehr, der ist mir zu teuer. Generell habe ich mein Kaufverhalten angepasst, weil ich mir vieles nicht mehr leisten kann.“

Sowohl Lob als auch Kritik von Umwelt- und Verbraucherschützern

Durch das Preisexperiment will Penny nach eigenen Angaben mehr Bewusstsein für die Umwelt­belastungen durch die Lebensmittel­produktion schaffen. Berechnet haben die Preise Forschungsteams der Uni Greifswald und der Technischen Hochschule Nürnberg. Neben den Herstellungskosten haben sie auch die Auswirkungen der Lebensmittelproduktion auf Boden, Klima, Wasser und Gesundheit einbezogen. „Unser Ziel ist es, Transparenz zu schaffen, damit Verbraucher sehen, was hinter den – oft undurchsichtigen – Preisen steckt“, sagt der wissenschaftliche Mitarbeiter Lennart Stein von der Uni Greifswald der „Ostsee-Zeitung“.

Von Umwelt- und Verbraucherschützern gibt es sowohl Lob als auch Kritik für die Aktion. „Die wahren Preise bei Penny machen anschaulich, dass viele Nahrungsmittel ohne Rücksicht auf Umwelt und Klima erzeugt werden“, heißt es von Greenpeace, wie die „Oberhessische Presse“ berichtet.

Foodwatch spricht von einem reinen PR-Gag

Der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, Bernhard Krüsken, urteilte demnach hingegen: „Die Penny-Aktion zu ‚wahren Kosten‘ ist vor allem ein auf Kosten der Bauern ausgetragenes Greenwashing-Projekt eines Discounters, der sich ansonsten wenig für faire Bepreisung interessiert.“

Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch sprach von einem reinen PR‑Gag. Während Penny für gerade einmal neun seiner Produkte die „wahren Preise“ verlange, drücke der Discounter gleichzeitig die Preise für etliche andere klima- und umweltschädliche Lebensmittel wie Fleisch aufs Minimum.

Die Aktion von Penny geht noch bis zum 5. August. Die Mehreinnahmen will die zur Rewe-Gruppe gehörende Kette für ein Projekt zum Klimaschutz und zum Erhalt familiengeführter Bauernhöfe im Alpenraum spenden.

Mit Informationen der dpa, „Ostsee-Zeitung“ und „Oberhessischen Presse“.