Pentagon: Hunderte Mitteilungen über Ufo-Sichtungen eingegangen

US-Firma will Vorfall untersuchen

Berliner Aquarium geplatzt: Gebäude laut Eigentümer nicht einsturzgefährdet

Nach dem Platzen eines Großaquariums in Berlin am Freitag ist das Gebäude am Abend an den Eigentümer übergeben worden. Bautechnische Untersuchungen fänden weiterhin statt, das Gebäude sei aber nicht einsturzgefährdet.