Mumie aus prähispanischer Zeit neben Sportplatz in Peru entdeckt

Archäologen haben in der peruanischen Hauptstadt Lima eine Mumie aus prähispanischer Zeit gefunden. Sie sei in einem Ritual zusammen mit Kokablättern und Muscheln beigesetzt worden, sagte Miguel Aguilar, Archäologieprofessor an der Hauptnationaluniversität San Marcos. Die männliche Mumie sei zur Bestimmung ihres Alters noch keiner Radiokarbondatierung unterzogen worden, sagte er.

Die Fundstätte liegt im Stadtbezirk Rímac auf einem Hügel neben dem Sportplatz eines Fußballvereins. Ein Team der Nachrichtenagentur AP besichtigte den Ort am Donnerstag (Ortszeit) und sah ein Skelett mit langem, schwarzen Haar, die unteren Extremitäten mit einem aus Ranken geflochtenen Seil zusammengebunden. Steine umgaben das einen Meter tiefe Grab.

In den vergangenen Monaten hatte das Grabungsteam auf der Spitze des Hügels etwa acht Tonnen Müll eingesammelt, die Polizei hatte Obdachlose und Drogenabhängige weggebracht, die dort ihr Lager aufgeschlagen hatten. Der Hügel, auf dem es Überreste antiker Lehmmauern gibt, war einst ein „Huaca“ – ein heiliger Ort in der Sprache der Quechua. Laut Kulturministerium gibt es in Lima mehr als 400 Huacas. Auch an anderen Stellen in der Stadt wurden etwa bei der Installation von Erdgasleitungen oder Wasserrohren bereits Mumien und andere prähispanische Überreste gefunden.

RND/AP