Peruanische Polizei findet 58 Kilo Kokain mit Hakenkreuzen

In der peruanischen Hafenstadt Paita haben Drogenfahnder am Donnerstag in einem Bootscontainer 58 Kilo Kokain sichergestellt, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Fotos und Videos der Behörden zeigen, dass die Pakete, in denen sich die Drogen befanden, mit Hakenkreuzen versehen waren. In einige Blöcke war zudem die Aufschrift „Hitler“ gepresst. Warum die Schmuggler das Kokain so verpackten, ist unklar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Das kleine Boot war den Angaben zufolge unter der Flagge des afrikanischen Staates Liberia in der ecuadorianischen Hafenstadt Guayaquil gestartet, die als Drogenumschlagplatz bekannt ist. Laut Polizei sollte das Kokain nach Belgien transportiert werden. Angaben zu festgenommenen Verdächtigen gibt es bisher nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Peru gilt als zweitgrößter Kokainproduzent weltweit. Im Jahr 2021 belief sich Schätzungen des Office of National Drug Control Policy zufolge die Produktionsmenge auf 785 Tonnen – in Kolumbien, dem Spitzenreiter der Kokainproduktion, waren es rund 970 Tonnen.

RND/lhen