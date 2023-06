„Don‘t give up“: Peter Gabriel sät Hoffnung

Peter Gabriel hat ein dringendes Anliegen. Er beginnt sein Konzert mit der deutschsprachigen Version von „Here Comes the Flood“. Vermutlich möchte er sichergehen, dass die Warnung, die das Lied transportiert, auch in einem nicht englischsprachigen Land wirklich verstanden wird. „Lass dich ins dunkle Wasser gleiten“, heißt es in dem Stück, das 1980 als B-Seite der Single „Spiel ohne Grenzen“ erschien. „Trink leer, Träumer, bald ist nichts mehr.“ Dass Menschen gern „Titanic“ fahren, dass die Menschheit zur Selbstzerstörung neigt, wusste er schon damals.

Über der Bühne in Hamburg, auf einer runden Projektionsfläche, größer als früher bei Pink Floyd, leuchtet der Mond, während Gabriel das Lied singt. In „Jetzt kommt die Flut“ tanzen die Träumer lautlos in einem leeren Saal, ein Seestern stirbt, und der Himmel ist rot. Rot ist in mehreren Gabriel-Songs allgegenwärtig: Er könne nur in Rot träumen, singt er in seiner Anti-Apartheid-Hymne „Biko“, der letzten Zugabe, und das bedrücke ihn sehr. Wie „Red Rain“ durchnässe ihn der Schmerz. Auch diesen Hit von seinem 1986 veröffentlichten, populärsten Album „So“ spielt er in Hamburg.

Gabriel fühlt häufig rot

Man kann sich gut vorstellen, dass auch jeder der selbstquälerischen Gedanken, in die er sich in „Digging in the Dirt“ grübelt, rot ist. Gabriel fühlt häufig rot. Rot ist bei ihm nicht die Farbe der Liebe, sondern die Farbe von Unterdrückung, Isolation und Depression.

Seit 21 Jahren hat der 73-Jährige kein Studioalbum mit neuen selbst geschriebenen Songs mehr veröffentlicht. Zuletzt kamen zwei Alben heraus, auf denen er sich von einem 48-köpfigen klassischen Orchester begleiten ließ: eins mit Coverversionen und eins mit alten eigenen Stücken. Gabriel nannte das Projekt „New Blood“, frisches Blut. Es war wohl auch als Eigenblutspende gedacht, fanden manche Kritiker.

Bald nun soll „i/o“, das lang erwartete achte Soloalbum, erscheinen. Einen Termin gibt es noch nicht, aber zwölf neue Songs. Gabriel ist seit Januar dabei, sie online zu veröffentlichen. Jeden Monat ein Lied. Jeweils bei Vollmond.

Ein poetisches und politisches Statement. Denn es geht Gabriel nicht nur um Licht in der Dunkelheit, sondern vor allem um die stabilisierende Wirkung, die der Himmelskörper auf das Klima haben soll. Ohne den Mond gäbe es vermutlich kein Leben auf der Erde. „Wenn wir nicht sehr vorsichtig sind“ , sagt er, ebenfalls auf Deutsch, „könnte der Planet wieder ein toter Planet sein.“ Wie vor Milliarden von Jahren, bevor, wie er dem Publikum erklärt, Meteoriteneinschläge das Leben auf der Erde möglich machten.

In Hamburg spielt er elf neue Songs, was ziemlich gewagt erscheinen mag. Denn es ist davon auszugehen, dass viele im Publikum auch die sechs Lieder, die man bereits streamen kann, noch nicht kennen. Doch die Fans begrüßen sie schon fast so euphorisch wie die fünf Hits von „So“, die Gabriel ihnen zur Seite stellt, neben „Red Rain“ sind dies „Sledgehammer“, „Big Time“, „Don‘t Give Up“ und „In Your Eyes“.

Gabriel scheute nie Risiken. Nicht nur, weil er gern Pop und Popfernes kombiniert. Schon bevor er Genesis verließ, überraschte er das Publikum mit seiner Eigenwilligkeit. Als er 1972 bei einem Konzert seiner früheren Band in Dublin bei „The Musical Box“ von der Bühne verschwand und kostümiert zurückkehrte, wunderten sich nicht nur seine Musikerkollegen. „Ich glaube, nur sehr wenige Leute hatten damals schon mal einen Mann in einem Kleid gesehen und schon gar niemanden, der auch noch einen Fuchskopf trug“, sagte er Jahre später. Das rote Kleid gehörte seiner ersten Frau Jill. Nach der spektakulären Aktion konnten Genesis ihren Ticketpreis verdoppeln.

Mit mehreren der neuen Songs prangert Gabriel Gleichgültigkeit und Überheblichkeit an. „I walk with my dog and I whistle with a bird“, singt er in „i/o“, dem Titelsong. Während jemand mit dem Hund durch die Natur spaziert, erkennt er, dass die Menschheit bestimmt nicht von Egoisten gerettet wird – im Gegenteil. „I‘m just a part of everything“, singt Gabriel. „Wir glauben, dass wir abgekoppelt leben können, weil wir zwei Beine, ein Gehirn und ein Herz haben. Doch wir alle sind Teil von allem.“ Teil der Tentakel eines Tintenfisches, Teil eines Elefantenrüssels, Teil des Stachels einer Biene, zählt er auf.

Er will sagen: Leben ist Zusammenspiel. Seine fantastische Band, die bisweilen zum Orchester wird, lebt dies vor. Seinen langjährigen Gefährten, den Bassisten Tony Levin, kenne er aus einer Zeit, „als es noch Dinosaurier gab und wir Haare hatten“, erzählt der kahlköpfige Gabriel. Auch mit dem Gitarristen David Rhodes und Schlagzeuger Manu Katché spielt er seit Ewigkeiten zusammen.

Der Sound ist hervorragend. Man hört selbst die leisen Details. Cello, Horn, Trompete, Mandoline, Flöte. Alle nehmen aufeinander Rücksicht, niemand drängelt sich in den Vordergrund. Könnte dieses perfekte Miteinander nicht auch im richtigen Leben funktionieren?

Warum eigentlich nicht, fragt Gabriel mit „Four Kinds of Horses“, ein neues Lied, das sich auf die Offenbarung des Johannes bezieht, auf die vier apokalyptischen Reiter. „Ah, you think you‘re something different. But you do it all again. Again and again, again and again“, singt er. Wieder und wieder: Krieg folgt auf Krieg, Diktator auf Diktator, Flut auf Flut. Lernen die Menschen denn nicht aus der Geschichte? Dunkelste Gedanken.

Hoffnung geht auf – wie der Mond

Doch immer wieder wird es hell in der Hamburger Multifunktionshalle. Mondhell sozusagen. Aus Rot wird dann Sanftgelb. Denn Gabriel lässt Hoffnung aufgehen. „Solsbury Hill“, aufgenommen, nachdem er sich Mitte der Siebzigerjahre aus der Prog-Rock-Fabrik Genesis befreit hatte, verbreitet noch heute das Gefühl unendlicher Möglichkeiten.

„Love Can Heal“, noch unveröffentlicht, und das bald 40 Jahre alte Duett „Don‘t Give up“, das er gemeinsam mit Ayanna Witter-Johnson singt, werden zu Gebeten für Menschlichkeit und Zärtlichkeit. Darum geht es ihm bei diesem beeindruckenden Auftritt. „Gebt nicht auf. Denn irgendwo gibt es einen Ort, wo wir hingehören.“