﻿Pfarrer will Kind nicht taufen, weil es zwei Väter hat

Netphen. Für Yamina sollte es ein großer Tag werden. Den Entschluss, sich taufen zu lassen, hatte sich das Mädchen gut überlegt. Mit ihren zehn Jahren fühlte sich Yamina reif dafür. „Wir hatten uns ganz bewusst dazu entschieden, sie nicht als Baby oder Kleinkind taufen zu lassen“, berichtet Vater Daniel Nierenz. „Schließlich sollte sie das selbst ab einem gewissen Alter entscheiden dürfen.“

Und Yamina war sich nach einigen Jahren eifriger Teilnahme am Religionsunterricht nun sicher: Sie will Mitglied der evangelischen Kirche werden. Für das adoptierte Mädchen und seine Eltern war auch klar, wo das Ganze stattfinden soll: in seiner Heimatgemeinde in Netphen im Kreis Siegen-Wittgenstein in Nordrhein-Westfalen. Doch dazu soll es nicht kommen.

Ich sagte dem Pfarrer, dass ich keine Frau habe, wohl aber einen Mann. Da war erst mal Stille am anderen Ende. Daniel Nierenz, Vater von Yamina

Papa Daniel wählt die Nummer der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Dreifaltigkeit Netphen. Mit dem zuständigen Pfarrer Bernd Münker kommt es zum telefonischen Taufvorgespräch. „Wir sprachen über die Motivation unserer Tochter. Irgendwann fragte mich Herr Münker nach der Meinung meiner Frau. Ich sagte dem Pfarrer, dass ich keine Frau habe, wohl aber einen Mann. Da war erst mal Stille am anderen Ende“, erinnert sich Nierenz an das Telefonat.

„Der Pfarrer sagte dann, dass er in diesem Falle der falsche Ansprechpartner sei. Er wolle ein Kind mit zwei Vätern nicht taufen.“ Erst, wenn es mit 14 Jahren selbst die Religionsmündigkeit erreicht habe.

Ein Schock für die Eltern

Für Vater Daniel und seinen Mann Klaus ein Schock. Sie sind seit knapp 30 Jahren ein Paar, bilden seit mehr als 20 Jahren eine eingetragene Lebenspartnerschaft und haben diese vor vier Jahren schließlich mit einer gleichgeschlechtlichen Ehe bekräftigt.

Tochter Yamina haben sie als Baby adoptiert, bieten ihr nach eigenen Angaben seitdem ein liebevolles familiäres Umfeld. Die Enttäuschung ist groß.

„Ein solches Verhalten geht an der Lebenswirklichkeit der Gesellschaft vorbei. Es diskriminiert das Kind und schließt es aus der christlichen Gemeinschaft aus. Kirchensteuern werden aber gerne genommen“, ist Yaminas zweiter Vater Klaus erbost.

Pfarrer Bernd Münker steht zu seiner Entscheidung. © Quelle: Kirchengemeinde

Pfarrer Bernd Münker bestätigt den Vorgang auf Nachfrage der „Siegener Zeitung“. Seine Begründung: „Die Taufe bedeutet ja auch für Eltern, die Kinder im christlichen Glauben zu erziehen. Für mich bilden aber nur Mutter und Vater ein Elternpaar, nicht zwei Väter.“ So sehe es schließlich auch die heilige Schrift vor.

Das ist eine Frage des Gewissens. Ich möchte mich da gerne an Schrift und Bekenntnis halten. Bernd Münker, Pfarrer in Netphen

„Mann und Frau werden ein Fleisch, so steht es geschrieben. Ich berufe mich auf Schrift und Bekenntnis“, so Münker. Ihm sei klar, dass die evangelische Landeskirche da eine andere Haltung habe und er mit der Ablehnung anecken könnte.

„Aber muss man denn allen gesellschaftlichen Strömungen nachgeben?“, fragt Pfarrer Münker. Seine Meinung: „Für die seelische Entwicklung eines Kindes ist es besser, wenn es Mutter und Vater hat.“

Happy End für Yamina: Pfarrerin Christine Liedtke nahm die Taufe in Bad Berleburg vor. Mit im Bild: Die Eltern Klaus Stanek (l.) und Daniel Nierenz. © Quelle: Privat

Gegen Pflicht und Recht habe Münker mit seiner Entscheidung nicht verstoßen, sagt er. Die Kirche stelle es Pfarrern frei, gleichgeschlechtliche Paare zu trauen. Bei einer Taufe verhalte es sich seiner Meinung nach ähnlich. „Das ist eine Frage des Gewissens. Und ich möchte mich da gerne an Schrift und Bekenntnis halten.“

Happy End für Yamina: Taufe am Ostermontag

Yaminas Traum von der eigenen Taufe ist übrigens dennoch wahr geworden – und das sogar am Ostermontag. In der Stadtkirche von Bad Berleburg nahm Pfarrerin Christine Liedtke nach Kontaktaufnahme durch die Eltern die Taufe vor. „Es war ein toller Taufgottesdienst. Unser Kind ist überglücklich“, sagt Vater Klaus. „Und wir als Eltern auch.“

