Ihr totes Pferd findet Frau in Göttingen auf der Weide – es war verblutet. Inzwischen ist klar: Das Tier wurde erschossen. Der Fall wirft viele Fragen auf.

In Göttingen ermittelt die Polizei nach dem tödlichen Schuss auf ein Pferd. Die Tat ereignete sich laut Polizei bereits am 17. oder 18. Juni. Nach ersten Erkenntnissen wurde der 16 Jahre alte Wallach am Hals getroffen und ist daraufhin verblutet.