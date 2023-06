Pizza und Wahrheit

Eigentlich müsste die Wahrheit ganz einfach sein. So ist es doch mit der Wahrheit, sie ist so strahlend richtig und so aufrichtig gut, dass sie sofort zu fassen ist, dass sie gar nicht in Frage zu stellen ist. Wie zum Beispiel beim Fußball: 90 Minuten, runder Ball und Tore und so. Oder bei der Pizza. Sie ist heiß, rund und fettig. Keine Fragen mehr offen.

Aber, oh du verdammtes postmodernes Zeitalter, verdammte Fragmentierung der Wahrheit, verdammte Multiperspektive und wo wir schon dabei sind: verdammte neue, digitale Welt. Die Wahrheit ist nicht mehr rein und einfach und eine Pizza ist nicht länger einfach Pizza. Sie ist nicht einfach heiß, rund und fettig. Tomate, Käse, basta. All das gilt nicht mehr in der Mannigfaltigkeit der Teigproduktion. Die Pizza kommt heute in allen Formen und Farben und vor allem aus allen Teilen der Welt.

Pizza-Politik in Italien

Doch in Italien erhofft sich nun ein Minister, die Wahrheit einfach wieder zu backen. Francesco Lollobrigida, seines Zeichens Minister für Landwirtschafts-, Ernährungs- und Forstpolitik, hat keine Lust mehr auf die unkontrollierte Pizza-Ausbreitung und will den Pizzen der Welt seinen Stempel aufdrücken. Oder besser gesagt: aufdrücken lassen. Wie ein Schüler, der im Streit auf dem Schulhof nicht weiterkommt, rennt er zur nächst höheren Instanz. In diesem Falle die Unesco. Ausgerechnet er, der Mitglied einer postfaschistischen Partei ist, hofft auf die Hilfe einer internationalen Organisation. Er will, dass die UN-Kulturorganisation die italienische Küche, samt Pizza, zum Weltkulturerbe erklärt. Damit soll ein für allemal Schluss sein mit den unsäglichen Teigmonstrosistäten, die die Welt bevölkern. Mit Cheese Crust und Dönerpizza, ja mit dem ganzen miesen Fast-Food-Image. Der Welterfolg wird der Pizza, zumindest aus der Sicht von Lollobrigida, zum Verhängnis. Das passt auch ganz gut zum völkischen Weltbild seiner Partei, den postfaschistischen Fratelli d‘Italia.

Lollobrigida ist immerhin Teil des Kabinetts von Giorgia Meloni, die es als Stern der neuen Rechten zur Ministerpräsidenten geschafft hat. Wenn Unesco die italienische Küche als Kulturgut zulässt, kann Lollobrigida seine gefühlte Wahrheit von der überragenden italienischen Pizza endlich als harten Fakt verkaufen. Selbst wenn die Pizza gar nicht unbedingt nur ur-italienisch ist. Aber dazu später mehr.

Ehrenpizza

Pizza ist in Italien eine Frage der Ehre. Wer mit Ananas und Kochschinken kommt, wird schnell zur Persona non grata erklärt. Der Landwirtschaftsverband Coldiretti bezeichnet die Hawai-Kreation gar völlig empört als Sakrileg. Auf jeder Hausparty kann man mit dieser Frage immerhin die Gäste der Küchenrunde für mehrere Minuten beschäftigen.

In Italien gibt es so etwas wie richtig essen und falsch essen – und das hat nichts mit Kalorienzählen oder Vitaminzufuhr zu tun. Es hat mehr mit Zubereitungsfolge, einer Zutatenliste, die strenger als die Berghain-Tür ist, und mit dem richtigen Schwung im Handgelenk zu tun. Die Frage, ob man kochen kann, ist keine Frage danach, ob man in der Lage ist, eine warme Mahlzeit selbst zuzubereiten, sondern ob man in die echten Geheimnisse der Küche eingeweiht ist. Ob man Rezepte aus dem Kopf, weitergegeben von Generation zu Generation, zubereiten kann. Und ob die Stimme beim Streit um die Zubereitung laut und vehement genug wird. Es ist ein bisschen wie mit der Jungfrau Maria: Nur das Schöne ist wahr und nur das Wahre ist richtig.

Allerdings ist Italien auch nicht das erste Land, das auf die Idee kommt, seine Küche adeln zu lassen. Frankreich wollte 2008 mit seinem Antrag zum immateriellen Kulturerbe ein Statement gegen Fast Food setzen. Mexikos Küche steht seit 2010 auf der Weltkulturerbeliste - weil sie so vielfältig ist, dass es keine eigentliche mexikanische Küche gibt, sondern diverse regionale Ausprägungen. Weil bestimmte mexikanische Zubereitungsweisen auch Rituale aus der Landwirtschaft sichern. Weil durch das Kochen die Kultur am Leben gehalten wird.

Spalter in Pizza-Fragen

Die Italiener sind nicht untätig gewesen beim Kampf um die Pizza-Wahrheit. 1984 gründeten Pizzabäckerinnen und -bäcker die „Associazione Verace Pizza Napoletana“ (AVPN), weil ihnen Tiefkühlpizzen zum Hals raushingen. Die Vereinigung zertifiziert Restaurants auf der ganzen Welt und überprüft regelmäßig Gehzeit des Hefeteiges, Käsesorte (Fior di Latte und nicht schnöder Mozzarella von „ja!“) und rigide Einhaltung der Ofentemperaturen. Für eine echte handgemachte Pizza gibt es natürlich auch eine italienische Norm, UNI 10791:98, und eine EU-Verordnung mit dem Kürzel 97/2010. Interessiert nur halt die Ofenfrische, Pizza Hut oder den Dönerladen von nebenan nicht.

Weil aber auch in Italien nicht Pizza gleich Pizza ist, hat sich 1998 noch eine zweite Organisation gegründet, um das heilige Gut des Pizzabackens nicht weiter verwässern zu lassen: die Associazione Pizzaiuoli Napoletani (APN). Doch zu viele Bäcker verderben die Pizza. Beide Pizzabäckervereinigungen rieben sich 2020 über die Frage auf, ob ein Elektroofen für eine echte neapolitanische Pizza eingesetzt werden darf. Und ob man eine solche emissionsärmere Pizza dann noch als authentisch bezeichnen darf. Was für Spalter.

Pizza-Wut in New York

Dieser Streit um den einzig wahren Ofen, den Schöpfer des knusprigen Rands, lässt gerade auch das Blut der New Yorker Pizza-Bäcker kochen. Die sollen schon bald teure Geräte an ihre authentischen Steinöfen anbringen, um die Emissionen zu kontrollieren. Nachhaltigkeit, Neuerung und traditionelle Pizza? Auch in den USA ein empfindliches Thema. Einen Mann brachte das so sehr auf die Pizza, dass er wütend Margherita-Stücke (für die Nerds unter uns: New Yorker Art und nicht neapolitanisch) in Richtung Rathaus warf. Politisch hat er sich übrigens ähnlich wie die Fratelli D‘Italia eingeordnet, also nationalistisch.

Doch warum ringen wir überhaupt um die Pizza? Beim Fast-Food-Freund Burger ist schließlich alles erlaubt. Ein Burger ohne Fleisch ist noch immer ein Burger. Auberginencreme statt Ketchup? Auch kein Problem. Und selbst ein Burger ohne Brioche-Brötchen kann schlicht als brotloser Burger verkauft werden, ohne dass sich drei Assoziationen zur Wahrung der Burger-Kultur gründen.

Muss die Pizza-Geschichte neu geschrieben werden? In Pompeji wurde ein Fresco mit etwas Pizza-ähnlichem entdeckt. © Quelle: ---/Pompeii Archaelogical Park/A

Pizza in Pompeji

Was hat also die Pizza, was der Burger nicht hat? Vielleicht Geschichte? Auch hier wird die Wahrheitsfindung vernebelt. Die Pizza Margherita soll im 19. Jahrhundert für die damalige Frau von Umberto I., Königin Margherita, entwickelt worden sein. Schon damals soll dies eine Frage von Nationalbewusstsein und Politik gewesen sein. So soll der Pizzaiolo Raffaele Esposito von der Pizzeria Brandi ganz patriotisch die Nationalfarben als Belag gewählt haben. Grün das Basilikum, weiß der Mozzarella und rot die Tomaten. Doch die Geschichte stimmt einfach nicht, haben Historiker herausgefunden. Die Pizza Margherita ließ man sich schon in den Jahren davor in den Palast liefern, sogar die „Washington Post“ hatte bereits 1880 darüber berichtet. Esposito soll nur der einzige Bäcker gewesen sein, der seine königliche Bescheinigung aufbewahrt hat. Und die Pizzaioli, also Pizzabäcker, waren schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Neapel bekannt.

Vielleicht kommt gerade das richtige Argument aus der Antike. Schließlich ist jüngst ein Pizza-Bildnis, nicht unbedingt heilig, aber ordentlich alt, aufgetaucht. Auf einer halb zusammengefallenen Wand in Pompeji (wir erinnern uns: Pompeji liegt am Fuße des Vesuvs in der Nähe von Pizza-Hauptstadt Neapel) hat jemand vor etwa 2000 Jahren ein Bild von einem belegten Teigfladen und einem Becher Wein gemalt. Die Italiener interessiert vor allem eins: Ist das eine Pizza? Und was ist da drauf?

Antike Pizza Hawaii

Dieses Fresco könnte den Liebhabern der in Ungnade gefallenen Pizza Hawaii wieder Aufwind bringen. Schließlich ist der Fladen mit Obst und Kräutern belegt, in diesem Fall mit Granatapfel. Daneben liegen noch gelbe Erdbeeren, Datteln und Nüsse. Pizza scheint also eindeutig in die Kategorie der Süßspeisen zu fallen. Das wiederum könnte Brasilianer begeistern, die haben schließlich schon lange vor Dr. Oetker mit großer Vorliebe Schokoladencreme auf ihre Pizza geschmiert. Fest steht jedoch in dieser knallharten Analyse, die auch APVN und die Spalter von APN interessieren dürfte, dass der Vorfahre der Pizza ganz ohne Tomatensauce und Käse auskam. Beides fehlt in dem Fresco - aber noch viel entscheidender ist es zu wissen, dass die Pompejaner noch gar keine Tomaten kannten. Tomatenpflanzen kamen schließlich erst im 16. Jahrhundert nach der blutigen Unterwerfung von Mittel- und Südamerika nach Europa. Italien lernte schnell, sich die aztekische Pflanze anzueignen - noch vor den anderen Ländern Europas.

Aber nun, vielleicht mag sich Minister Lollobrigida durch den Pizza-Fund von Pompeji in seinem großen Kampf um die wahre Wahrheit der Pizza bestärkt fühlen. Andererseits ist das alles vielleicht auch nur heiße Luft. Während die italienische Küche noch darauf wartet, zum Weltkulturerbe erklärt zu werden, hat die Pizza es schon 2017 geschafft. Oder zumindest der Beruf des Pizzaiolo, des Pizzabäckers. Der steht seit 2017 auf der Liste des immateriellen Kulturerbes.