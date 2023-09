﻿Plattenbausiedlung wird zu einem Geisterort, doch 103-Jährige will bleiben

Altenburg. Johanna Fichtner will hier nicht weg, auch wenn sie eine der Letzten ist an diesem immer einsamer werdenden Ort. Ihre Wohnung in einer Plattenbausiedlung in Altenburg nahe Leipzig ist für sie eine sichere Umgebung. Hier kennt sie alle Ecken und Winkel. Da fällt es nicht so ins Gewicht, dass die Augen schlechter geworden sind, der Körper nicht mehr so mitspielt. Johanna Fichtner ist im Januar 103 Jahre alt geworden. Ein gewohntes Umfeld ist da viel wert.

Doch dieses Umfeld hat sich verändert, seit die Rentnerin vor 23 Jahren in das Plattenbaukarree gezogen ist, ganz am westlichen Rand von Altenburg. Damals lebten in diesem großen U ein paar Hundert Menschen, es war Bewegung auf der Straße vor dem Fenster. Inzwischen sind die meisten Nachbarinnen und Nachbarn weg. Manche zogen ins Pflegeheim oder der Arbeit hinterher. Viele wollten auch einfach nur weg – weg aus der fortschreitenden Verwahrlosung ihrer Mietshäuser.

Hauseigentümer beschäftigt sich mit Verwaltung des eigenen Vermögens

Drei Wohnblöcke bilden an der Straße An der Glashütte ein großes U. Sie sind weitgehend leergezogen. © Quelle: Mario Jahn

Das große U am Rande von Altenburg-Nord, es unterscheidet sich von anderen Gegenden in diesem Stadtteil. Nicht einer der großen lokalen Wohnungsvermieter hat hier das Sagen, sondern ein auswärtiges Unternehmen mit einem recht knappen Geschäftszweck: Verwaltung des eigenen Vermögens. So steht es im Handelsregistereintrag der Gesellschaft. Laut Altenburger Grundbuch erwarb die BEVO DE Alpha 2a GmbH das Karree An der Glashütte 9 bis 15, 16 bis 18 und 19 bis 30 bereits im März 2013, damals noch unter anderem Namen.

Binnen zehn Jahren änderte das Unternehmen zweimal seine Bezeichnung und zweimal seinen Sitz. Die jüngste Adresse findet sich in Düsseldorf. Auch Geschäftsführer wechselten in gewisser Regelmäßigkeit. In Altenburg hingegen fiel die BEVO DE Alpha 2a GmbH den Mieterinnen und Mietern eher durch Untätigkeit auf. Ebenso die von der Eigentümerin beauftragten, ebenfalls wechselnden Hausverwaltungen.

Einst belebtes Karree ist zu einem Geisterort geworden

An der Straße An der Glashütte in Altenburg-Nord wuchert im Innenhof Gras und Gesträuch. © Quelle: Sonja Garan

Inzwischen sieht es in dem großen U aus wie an einem Geisterort: Kaum eine Klingel ist noch beschriftet, das Gras im Innenhof wächst in die Höhe, vor einigen Hauseingängen versperrt es Passantinnen und Passanten regelrecht den Weg. Nahezu jede Haustür ist beschädigt und nur notdürftig repariert. Auf den Treppen davor liegen Glasscherben, in den Treppenhäusern bröckelt der Putz von den Wänden. Ein Kontrast im Vergleich zu dem sanierten und durchaus lebendigen Wohnblock der WAG auf der anderen Straßenseite.

Johanna Fichtner seufzt, wenn die Rede auf den Zustand ihrer Wohnung kommt. Seit ihrem Einzug im Jahr 2000 habe es keine Modernisierung oder Umbauten gegeben, dabei machen ihr kleine und größere Barrieren zunehmend zu schaffen. Seit zwei Jahren habe sie ihren Balkon nicht betreten, weil eine Stufe auf dem Weg nach draußen sie daran hindert, sagt die 103-Jährige. Die Rentnerin nimmt’s mit einer Portion Sarkasmus: „Ich kenne andere, die schon viel früher nicht mehr auf ihren Balkon konnten. Immerhin kann ich die Fenster öffnen.“ Sie hätte auch gern eine barrierefreie Dusche in ihr Bad einbauen lassen. Doch das habe nicht geklappt. Die Hausverwaltung habe nicht reagiert. „Ich schrubbe mich jetzt so.“

Hausverwaltung Belvona wurde wegen Fernwärmestopp bekannt

Wer genau die Hausverwaltung ist, lässt sich nicht ohne Weiteres beantworten. „Die wechseln immer wieder“, beklagt Stefani Drenkmann, Johanna Fichtners Tochter. Für einige Zeit war es die Firma Belvona. Der Name dieses Düsseldorfer Unternehmens war im Januar und März dieses Jahres Stadtgespräch, als Belvona Rechnungen der Energie- und Wasserversorgung (Ewa) Altenburg nicht rechtzeitig beglich und dadurch zahlreiche Haushalte in Südost und Nord zeitweise von der Fernwärmeversorgung abgeklemmt wurden. So auch das Karree An der Glashütte.

Nach Belvona kam die White Green Property Management GmbH, inzwischen hat die Berliner Hausverwaltung Optima GmbH übernommen. Ansonsten alles wie gewohnt: Auf den Aushängen im Haus ist keine Ansprechperson angegeben, die Hausverwaltung bittet um Kontakt per E‑Mail. Auch auf der Website ist nicht erkennbar, wer die Mieteranfragen beantwortet.

Ex-Anwohner Einhard Grösch: „In dem Umfeld kann doch keiner wohnen“

Und so wird die Zahl der Mieterinnen und Mieter immer kleiner. Yvonne und Einhard Grösch zum Beispiel, die im Oktober 2022 mit einem Transparent an ihrem Balkon auf die abgestellte Fernwärme aufmerksam machten, haben bereits im Februar das Weite gesucht. „In dem Umfeld kann doch keiner wohnen“, beklagt Einhard Grösch im Nachhinein. Fast zeitgleich mit den Gröschs seien noch zwei weitere Haushalte im selben Objekt ausgezogen – bei keiner Wohnungsübergabe sei die Verwaltung vor Ort gewesen. „Wir haben den Schlüssel in den Briefkasten getan und sind gegangen“, sagt er. Noch heute sei ihm die Hausverwaltung 500 Euro Guthaben schuldig.

Unter den wenigen verbliebenen Bewohnerinnen und Bewohnern im großen U wächst die Unsicherheit. So zum Beispiel bei einem älteren Herrn im obersten Stockwerk des Hauses Nummer 16. Er hat gesundheitliche Probleme, selbst das Sprechen fällt ihm schwer. Seit bereits 36 Jahren lebt er in seiner Wohnung, war Erstmieter. Die Angst, wieder frieren zu müssen, weil Rechnungen nicht bezahlt werden, schleicht sich mit dem Herbst erneut an.

Auch zwielichtige Gestalten im Karree verbreiten Unsicherheit. Erst Anfang September erwischte die Polizei zwei Personen, die in einen verwaisten Hauseingang eingedrungen waren. Umso besser, dass Johanna Fichtner fast jeden Tag Besuch bekommt – von ihrer Tochter oder einer Enkelin. So ist es für die 103-Jährige etwas weniger einsam.

„Wir spekulieren ja, dass die Gebäude bald abgerissen werden“, sagt Stefani Drenkmann. Doch wer weiß das schon. Die Optima GmbH lässt auch Nachfragen der Redaktion zu den weiteren Plänen für das Gebäudeensemble unbeantwortet.

Städtische Wohnungsgesellschaft Altenburg hat mit eigenen Beständen zu tun

Und die Stadtverwaltung? Stefani Drenkmann wünscht sich, dass die Stadt die Wohngebäude erwirbt und hier wieder Normalzustand einzieht. Im Rathaus verweist man auf die Städtische Wohnungsgesellschaft. Hat womöglich die SWG Interesse, sich bei dem Geisterort zu engagieren? Dafür müsste die Stadttochter das große U kaufen. Doch das ist abwegig. „Unser Fokus liegt auf der Entwicklung des eigenen Bestandes“, schreibt Matthias Blättner, Assistent der SWG-Geschäftsleitung. Das nimmt „unsere Kapazitäten und finanziellen Mittel voll in Anspruch“. Aber dass es in der Plattenbausiedlung endlich wieder aufwärts geht, wäre „für die Entwicklung des Stadtteils sicher wünschenswert“.

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Leipziger Volkszeitung“.