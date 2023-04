„Playboy“-Ausgabe mit Frankreichs Staatssekretärin wird Verkaufshit

Nächster Termin steht bereits fest

210-mal hat Manfred Schaller in seinem Leben bereits Blut gespendet – so oft wie kein Zweiter in Siegen. Der Rekord ist für ihn aber kein Grund, einen Gang zurückzuschalten: Der nächste Termin ist schon im Kalender eingetragen. Welcher Zufall zum ersten Aderlass führte und wo man in Siegen fast täglich Blut spenden kann.