Pöbelnde Passagiere zwingen Flieger zur Landung in den USA

Zwei britische Passagiere randalieren in einem Passagierflugzeug auf dem Weg von Mexiko nach England. Die Maschine muss in Bangor im US-Bundesstaat Maine zwischenlanden. Die Männer wurden wegen Körperverletzung und Störung der Flugbesatzung angeklagt und ohne Kaution in Haft genommen.