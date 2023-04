Polarlichter bringen Himmel über Deutschland zum Glühen

In der vergangenen Nacht haben Polarlichter den Himmel über Deutschland zum Leuchten gebracht. Zu sehen war das Naturspektakel unter anderem von der Küste bis zum nordrhein-westfälischen Westerwald – vorausgesetzt der Himmel war wolkenlos. Auf Twitter teilten die User Fotos der Lichter.

Polarlichter über dem Nordhimmel. Gesehen von der Insel Usedom an der Ostsee.

Berlin. Über weiten Teilen Deutschlands sind in der Nacht zu Montag Polarlichter zu sehen gewesen. Auf Twitter teilten viele User eindrucksvolle Bilder des Himmelsschauspiels. Demnach waren die Lichter an der Küste, aber auch im nordrhein-westfälischen Westerwald zu sehen – selbst in Berlin leuchtete der Himmel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Verantwortlich für das grünliche oder rötliche Leuchten sind sogenannte Sonnenstürme. Grundsätzlich sendet die Sonne ständig Strahlung und geladene Teilchen ins All. Immer wieder kommt es außerdem auf der Sonne zu Eruptionen: Dabei wird in einem Areal der Sonne vorübergehend eine deutlich größere Menge an Teilchen und Strahlung ausgestoßen als sonst. Diese können auch die Erde erreichen – die Polarlichter entstehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Polarlichter begeistern Hobbyfotografen

In der Nacht zu Montag hatten offenbar viele begeisterte Hobbyfotografen auf das Naturschauspiel gewartet. Auf Twitter teilten sie Fotos des leuchtenden Himmels. Andere durchsuchten die Aufnahmen von öffentlich aufgestellten Webcams nach Bildern der Polarlichter.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

So teilten User eindrucksvolle Bilder von der Ostseeinsel Rügen. Aber auch in der Bundeshauptstadt Berlin war der leuchtende Himmel demzufolge leicht zu sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Kenner hatten im Vorfeld darauf hingewiesen, dass es in der Nacht zu Sonnenstürmen und damit zu Polarlichter kommen könnte. „Polarlicht-Warnung. Wer kann, sollte bei freiem Himmel jetzt gen Norden schauen“, schrieb so ein Nutzer auf Twitter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Üblicherweise erscheint das Polarlicht in Regionen rund um die Polkappen. Viele Menschen nehmen daher lange Reisen auf sich, um das Naturwunder zu bestaunen. „Seit 2015 bin ich auf der Jagd. War sogar auf Island aber nie spielte das Wetter mit. Heute hat es geklappt“, schreibt so ein User, der das Leuchten in Sachsen beobachten konnte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Aurora Borealis und Aurora Australis

Die Nordlichter (Aurora Borealis) sind nahe des Nordpols zu sehen – vorausgesetzt der Himmel ist klar. Die Südlichter (Aurora Australis) lassen sich nahe des Südpols beobachten. Die Art, wie sie entstehen, ist aber identisch.

Das Polarlicht ist in der Nacht zum 24. April 2023 über dem Ostseestrand in Wisch, Ortsteil Heidkate, bei Kiel zu sehen. © Quelle: IMAGO/Frank Peter

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Deutschland ist das Phänomen nur selten zu beobachten. In der Regel nur, wenn die Sonnenstürme besonders stark ausfallen. Laut des Arbeitskreises Meteore kommen hierzulande pro Jahr durchschnittlich zehn bis 20 Sichtungen vor. Zuletzt konnten in Deutschland im Februar Polarlichter beobachtet werden.

Die durch Sonnenstürme auftretenden Polarlichter können unterdessen auch negative Auswirkungen haben. Sie können GPS-Signale oder elektronische Geräte stören.

RND/ag