Ärzte in Polen entfernen fast hundert Kilogramm schwere Zyste

Warschau. Ärzte in Polen haben einer Patientin eine fast hundert Kilogramm schwere Zyste entfernt. Der mit Flüssigkeit gefüllte Hohlraum habe sich an einem Eierstock der 24-jährigen Frau gebildet, teilte die Universitätsklinik im südostpolnischen Rzeszow am Donnerstag mit. „Das operierte Geschwulst hatte einen Durchmesser von etwa einem Meter“, sagte die Ärztin Anna Bogaczyk von der Gynäkologie-Abteilung.

Nach Angaben des Krankenhauses hatte sich die Frau vor einer Woche in der Klinik eingefunden. Bei einer Körpergröße von 1,58 Meter brachte sie 182 Kilo auf die Waage. Die Untersuchungen seien sehr schwierig gewesen, da die Patientin wegen ihres enormen Bauchumfangs nicht in den Computertomographen gepasst habe. „Als Ärzteteam wussten wir nur ungefähr, mit was wir da zu tun haben“, sagte Tomasz Kluz, Chef der Gynäkologie.

Bei der Operation ließen die Ärzte rund hundert Liter Flüssigkeit ab und entfernten anschließend die Zyste. Weitere krankhafte Veränderungen im Becken oder Bauchraum stellten sie nicht fest. Die Patientin gab an, sie habe sich aus Angst nicht früher in die Klinik getraut.

RND/dpa