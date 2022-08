Die Polizei fahndet in Sachsen nach einem geflohenen Häftling. Als „Joker“ aus dem Film „Batman“ maskiert, stach Norman Eilenberger in Leipzig auf zwei Teenager ein und verletzte diese lebensgefährlich. Nun konnte er bei einem Freigang aus der JVA in Waldheim entkommen.

Waldheim/Leipzig. Ein wegen versuchten Mordes in Leipzig zu einer Haftstrafe verurteilter Mann ist aus dem Gegängnis in Waldheim (Landkreis Mittelsachsen) geflohen. Seit Samstag fahndet die Polizei nach dem 31-jährigen Norman Eilenberger. Er sei am Freitag nicht von einem Ausgang zurückgekehrt, bei dem er ohne Begleitung unterwegs war. Laut Polizei ist nicht auszuschließen, dass sich der Flüchtige mit einem Messer bewaffnet hat. „Versuche, den entwichenen Strafgefangenen anzusprechen oder festzuhalten, sollten ausdrücklich unterlassen werden“, warnte die Polizeidirektion Chemnitz in einer Mitteilung. Stattdessen sollte die 110 gewählt werden.

„Joker“ zu neun Jahren Haft verurteilt

Eilenberger hatte 2015 in Leipzig als "Joker" aus dem Film "Batman" maskiert auf zwei 15 und 19 Jahre alte Teenager eingestochen und diese in seiner Wohnung in Leipzig-Gohlis lebensgefährlich verletzt. Er war deshalb vom Landgericht Leipzig im Jahr 2016 zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilt worden, die er noch bis 2024 zu verbüßen hat. Eilenberger hatte sich vor der Bluttat sein Gesicht mit Quark und Ketchup geschminkt.

Seit Bekanntwerden der Flucht am Freitagabend gegen 18.15 Uhr wurde rund um Waldheim umfangreich nach dem Mann gesucht. Dabei wurden nach Polizeiangaben auch ein Fährtensuchhund und ein Personenspürhund eingesetzt. LVZ-Informationen zufolge suchte die Polizei auch im Pfarrhaus und einer Gaststätte – jedoch ergebnislos.

Norman Eilenberger ist etwa 1,80 Meter groß und hat kurze braune Haare. © Quelle: Polizei

Häftling könnte nach Chemnitz oder Leipzig geflohen sein

Möglicherweise sei Eilenberger per Zug von Waldheim nach Chemnitz gefahren, hieß es. Auf dem dortigen Hauptbahnhof verliere sich die Spur. Die Polizei vermutet, dass er sich in Chemnitz, dem Landkreis Mittelsachsen oder in Leipzig aufhält. Der Deutsche sei etwa 1,80 Meter groß und habe kurze braune Haare. Bei seinem Ausgang habe er eine schwarz-graue Jeans, einen schwarzen Pullover, ein kariertes Hemd und schwarz-weiße Turnschuhe getragen.

Konkret sucht die Polizei nun per Öffentlichkeitsfahndung nach Zeugen, die Eilenberger seit Freitag, 15 Uhr, gesehen haben oder wissen, wo sich der 31-Jährige derzeit aufhält. Besonders werden Menschen gesucht, denen Eilenberger in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Parkanlagen oder Einkaufszentren aufgefallen ist.

Hinweise nimmt die Chemnitzer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0371/387-3448 entgegen. Zeugen können sich jederzeit aber auch an den polizeilichen Notruf 110 wenden.

Von nöß/diw/dpa