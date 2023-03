Polizei: Zwölfjährige aus Freudenberg wurde Opfer eines Verbrechens

Am Sonntag wurde ein zwölfjähriges Mädchen tot in der Nähe eines Radweges in Rheinland-Pfalz gefunden. Nun bestätigte die Polizei, dass das Kind Opfer eines Verbrechens wurde.

Freudenberg/Koblenz. Das zwölfjährige Mädchen aus dem nordrhein-westfälischen Freudenberg, das am Sonntag tot in der Nähe eines Radweges in Rheinland-Pfalz gefunden wurde, ist Opfer eines Verbrechens geworden. Das teilte die Koblenzer Polizei am Montag mit.

„Die bisher durchgeführten Ermittlungen bestätigen den Verdacht, dass das Mädchen Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Hinweise auf ein Sexualdelikt lägen aber derzeit nicht vor. Zur Feststellung der Todesursache sollte noch am Montag eine Obduktion der Leiche stattfinden. „Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Wir stehen in Kontakt mit den Ermittlungsbehörden in Siegen“, sagte der Sprecher.

Zwölfjährige aus Freudenberg wurde Opfer eines Verbrechens Der Leichnam des Kindes war am Sonntagmittag in der Nähe eines ehemaligen Bahnhofs auf rheinland-pfälzischem Gebiet gefunden worden. © Quelle: dpa

Leiche von Mädchen nahe altem Bahnhof in Rheinland-Pfalz gefunden

Der Leichnam des Kindes war am Sonntagmittag in der Nähe eines ehemaligen Bahnhofs auf rheinland-pfälzischem Gebiet gefunden worden, unmittelbar an der Landesgrenze zu NRW. Das Mädchen war zuletzt am Samstag gegen 17.30 Uhr in Freudenberg gesehen worden, als es nach dem Besuch einer Freundin zu Fuß den Heimweg antrat. Als es nicht nach Hause kam, begann noch am Abend die Suche mit starken Kräften von Polizei und Feuerwehr.

Freudenberg: Zunächst keine Angaben zur Todesursache

Zur Todesursache machten die Ermittler zunächst keine Angaben – „aus ermittlungstaktischen Gründen“, wie es hieß. Am Montag sollte zudem eine Obduktion stattfinden.

In Freudenberg wurden am Montag die Flaggen auf halbmast gesetzt. „Wir sind in Freudenberg tief erschüttert und in Gedanken bei den Angehörigen. Ich habe für heute Trauerbeflaggung angeordnet“, sagte Bürgermeisterin Nicole Reschke. Die Schule des Mädchens öffne, es gebe dabei Gesprächsangebote von Psychologen an die Mitschülerinnen und Mitschüler, sagte die SPD-Politikerin. Noch am Sonntagabend habe es eine Trauerandacht in der Stadt gegeben.

RND/dpa