Wieder Feuer in deutschen Wäldern

Waldbrand im Harz unter Kontrolle – Nachlöscharbeiten sind im Gange

Nun auch der Nationalpark Harz: In der Nähe des Ortes Schierke ist am Donnerstag ein Waldbrand ausgebrochen. Neben der Feuerwehr von Wernigerode ist auch die Bundeswehr vor Ort. Am Freitagabend gab der stellvertretende Einsatzleiter bekannt, der Brand sei unter Kontrolle.