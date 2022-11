Polizist an der bulgarisch-türkischer Grenze erschossen

Ein Unbekannter hatte am Montagabend das Feuer auf einen Soldaten und einen Polizisten eröffnet, die sich auf einer gemeinsamen Streife befanden. Der Polizist starb noch vor Ort. Die Behörden gehen davon aus, dass der Schütze in die Türkei entkommen konnte. Bulgarien gilt als Haupttransitland für Geflüchtete aus dem Nahen Osten und Afghanistan und teilt eine 259 Kilometer langen Grenze mit der Türkei.

Bulgarien liegt an einer der wichtigsten Migrationsrouten aus dem Nahen Osten und Afghanistan nach Europa. Für die allermeisten Migrantinnen und Migranten ist das ärmste EU-Mitgliedsland nur eine Durchgangsstation. Es hat an seiner 259 Kilometer langen Grenze zur Türkei 350 Soldaten und 40 Armeefahrzeuge stationiert, die die Grenzpolizei unterstützen sollen.

Demerdschiew sagte, die bulgarischen Grenzpatrouillen sähen sich täglich einer beispiellos hohen Zahl von Flüchtlingen gegenüber. Doch der Tod des Grenzschützers sei ein extremer Fall von Aggression. Die Grenzschützer würden mit anderen Waffen ausgestattet. Welche das sind, sagte der Minister nicht. Auch die Türkei, Europol und die EU-Kommission sollten aktiv werden.

Innenminister: Grenzschützer sollen andere Waffen bekommen

Der Polizist sei noch an Ort und Stelle gestorben, der Soldat unverletzt geblieben. Der Schütze sei wahrscheinlich in die Türkei entkommen. Die Behörden dort hätten versichert, sie würden ihn finden.

