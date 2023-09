Polizistenmord vor den Augen eines Dreijährigen

Paris. „Ich fahre los“, schrieb der Polizei-Kommandeur Jean-Baptiste Salvaing am 13. Juni 2016 kurz nach 20 Uhr an seine Lebensgefährtin Jessica Schneider, die als Verwaltungsbeamtin in einem anderen Kommissariat in der Nähe arbeitete. Die Handy-Nachricht las sie nie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn zu diesem Zeitpunkt war sie bereits tot, mit einem Messer ermordet vom 25-jährigen Larossi Abballa in ihrem Haus in Magnanville, rund 50 Kilometer nordwestlich von Paris. Auch auf Jean-Baptiste Salvaing wartete der Täter, um noch im Vorgarten mehrmals auf ihn einzustechen. „Allahu akbar“, „Gott ist groß“, soll Abballa Nachbarn zufolge gerufen haben, bevor er ins Innere des Hauses lief.

Dort verschanzte er sich mit dem dreieinhalbjährigen Sohn des Paares und stellte ein vor Ort gedrehtes Bekennervideo live ins Internet. „Ich weiß noch nicht, was ich mit ihm hier mache“, sagte er und filmte das Kind. Kurz nach Mitternacht stürmten Beamte schließlich das Gebäude. Abballa starb dabei, der Junge konnte gerettet werden – körperlich unversehrt, aber völlig verängstigt. Noch in der Nacht bekannte sich die Terror-Organisation „Islamischer Staat“, der der Mörder nahestand, zu dem Attentat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieses ereignete sich gut ein halbes Jahr nach der Terrorserie in Paris mit 130 Toten und einen Monat vor dem Anschlag in Nizza, bei dem ein Mann 86 Menschen auf der Strandpromenade überfuhr. Es erschütterte Frankreich und ganz besonders die Sicherheitskräfte, die zur Zielscheibe geworden waren. Erstmals handelte es sich um einen Angriff auf Polizisten außerhalb des Dienstes, in ihrem privaten Umwelt.

Prozess gegen möglichen Mittäter startet

Der Kleinkriminelle Abballa, der den Behörden als Islamist bekannt war, hatte einen heftigen Hass auf die Polizei entwickelt. Anders als zunächst vermutet, handelte er allerdings möglicherweise nicht alleine. Sein Kindheitsfreund Mohamed Lamine Aberouz wird der Mittäterschaft verdächtigt, seit dessen DNA-Spuren auf der Handballenauflage eines Computers des ermordeten Paares gefunden wurden.

Am Montag begann in Paris ein Prozess gegen den 30-Jährigen, dem unter anderem „Mittäterschaft bei der Ermordung eines Amtsträgers“ und „Mitgliedschaft in einer kriminellen terroristischen Vereinigung“ vorgeworfen wird. Er selbst beteuert seine Unschuld und behauptet, zum Tatzeitpunkt in einem Gebetsraum gewesen zu sein. Im Fall einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haft.

Über die DNA-Spur hinaus verweisen auch Aussagen des Jungen im Gespräch mit einer Psychologin auf einen möglichen Komplizen. Diese ließ ihn die traumatische Szene mit Figuren nachspielen, die „die Guten“ und die „Bösen“ darstellten. Das Kind sprach dabei von zwei „Bösen“: „Der eine wollte mich töten und der andere sagte: Warte, noch nicht“, wird der Junge zitiert. Eine der beiden „bösen“ Figuren konnten die Guten demnach „weder fangen noch töten“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Prozess dauert bis 10. Oktober

Aberouz‘ Anwälte wollen auf Freispruch plädieren. Sie kritisieren, dass man versuche, in Ermangelung des Haupttäters aus ihrem Mandanten, der sich seit sechs Jahren in Isolationshaft befindet, den „perfekten Schuldigen“ zu machen. Denn er stand auch in Kontakt mit einer jungen Frau, die drei Monate später nach einem missglückten Anschlag in der Nähe der Pariser Kathedrale Notre-Dame einen Polizeibeamten verletzte. 2019 wurde Aberouz wegen „Nichtanzeige eines Terrorverbrechens“ zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.

Eine der Anwältinnen der Hinterbliebenen, Pauline Dufourq, sagte im Vorfeld der Verhandlungen, die Familien seien sich bewusst darüber, „dass der Prozess nicht die Antworten auf die tausend und eine Fragen geben wird, mit denen sie seit sieben Jahren leben müssen“. Warum Abballa ausgerechnet Salvaing und Schneider als Opfer auswählte, ist bis jetzt unklar. Der Prozess soll bis 10. Oktober dauern.