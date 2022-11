Lebenslange Haft für Polizistenmörder von Kusel

Schon wieder Streit um Vorfahrt in Hannover – Video wird millionenfach geklickt

Minutenlang stehen sich in Hannovers Südstadt eine Radfahrerin und eine Autofahrerin in einer engen Straße gegenüber und blockieren sich, keine will nachgeben und der anderen Platz machen. Ein Internetvideo des Vorgangs ist bereits millionenfach geklickt worden.