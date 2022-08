Polizistin schießt auf mit Messern bewaffneten Mann

Im nordrhein-westfälischen Bergisch Gladbach ist es am Dienstag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Dabei wurde auf einen mit Messern bewaffneten Mann geschossen - er wurde laut den Ermittlern lebensgefährlich verletzt.

In NRW hat die Polizei auf einen mit Messern bewaffneten Mann geschossen - er wurde laut den Ermittlern lebensgefährlich verletzt (Symbolbild).

29-Jähriger in Lebensgefahr

Bergisch Gladbach. In NRW hat die Polizei auf einen mit Messern bewaffneten Mann geschossen - er wurde laut den Ermittlern lebensgefährlich verletzt. Der psychisch auffällige 29-Jährige hatte laut Polizei bereits in der Vergangenheit für Einsätze gesorgt. Die Schüsse fielen wenige Stunden vor einer Sitzung im Düsseldorfer Landtag, bei denen es um die tödlichen Polizeischüsse von Dortmund geht.

Wie die Ermittler am Dienstag berichteten, hatten Anwohner in Bergisch Gladbach die Polizei gerufen, weil der Mann Flaschen vom Balkon auf Autos und Passanten geworfen hatte: „Da der 29-Jährige trotz mehrfacher Aufforderung seine Wohnungstür nicht öffnete, brachen Polizisten die Tür auf. Aus unmittelbarer Nähe soll er mit mehreren Messern in den Händen die Polizisten attackiert haben.“

Eine Polizistin habe mit ihrer Dienstwaffe auf den Mann geschossen, der „im Bereich des Oberkörpers getroffen wurde“. Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich verletzten Mann in eine Klinik. Die Polizei Köln hat aus Neutralitätsgründen die Ermittlungen übernommen.

