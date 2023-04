﻿Strafzettel für alten Traktor: Wie ein Mann aus NRW gegen ein Knöllchen aus Frankreich kämpft

Bundesregierung kritisiert Aktionen

Letzte Generation blockiert Straßen in Berlin – 17 Rettungswagen behindert

Die Aktionen am Montag kommen nicht unerwartet: Die Klimagruppe Letzte Generation will Berlin lahmlegen. Die Polizei versucht dies mit einem Großaufgebot zu verhindern. Unterdessen stecken auch Rettungswagen in den langen Staus fest.