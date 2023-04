﻿81-Jährige wird um 70.000 Euro betrogen - Postbank will nicht haften

Rund 70.000 Euro ihres Geschäftskontos hat Brunhilde Wilken (81) durch Betrüger verloren. Die Postbank sieht sich nicht in der Haftungspflicht.

Lüneburg. Nichts ging mehr bei der Postbank in den letzten Tagen. Die rund zwölf Millionen Kunden der Tochterfirma der Deutschen Bank kamen nicht an ihre Konten. Weder am Automaten, noch online. Grund dafür war die nächste Welle der großen IT-Umstellung. Die erste von insgesamt vier Umstrukturierungs-Etappen hatte es schon vor dem Jahreswechsel gegeben.

Deshalb kam Ende Dezember auch Brunhilde Wilken (81) tagelang nicht an ihr Geld. Sie hat bei der Postbank ein privates Girokonto und ein Geschäftskonto, das sie gemeinsam mit ihrer Tochter führt. Die Frau aus dem niedersächsischen Landkreis Lüneburg handelt mit Kosmetikprodukten und bietet entsprechende Beratungen an.

Verhängnisvolle Phishing-Mail

Der Zeitpunkt der Umstellung kam für sie zur Unzeit: „Gerade am Monats- und Jahresende muss man ja einiges bezahlen.“ Entsprechend froh war sie, als sie eine Mail der Postbank bekam, die über das Ende der Arbeiten informierte. Wilken klickte auf den Link, meldete sich in ihrem Konto an.

Bloß: Die täuschend echte Mail kam gar nicht wirklich von der Postbank. Zugriff auf ihr Konto hatte Wilken immer noch nicht. Als sie es am nächsten Tag wieder probierte, war die Mail weg. Und ganze 70.000 Euro vom Geschäftskonto ebenfalls.

Ich dachte echt, mich trifft der Schlag. Ich konnte meine Rechnungen nicht bezahlen, nichts. Brunhilde Wilken (81), Postbank-Kundin

Betrüger hatten das Geld offenbar zunächst vom Geschäfts- auf das Girokonto der Dame transferiert und von dort aus an Konten im Ausland, unter anderem in Irland und Großbritannien, überwiesen. „Ich dachte echt, mich trifft der Schlag. Ich konnte meine Rechnungen nicht bezahlen, nichts“, beklagt Wilken.

„Allein das Girokonto war mit 12.000 Euro überzogen. Dabei habe ich nur ein Dispo von 3000, auch das Geschäftskonto hat ein Limit von 2000 Euro pro Transaktion.“ Sofort wandte sich die Frau an die Polizei. Wohin genau das gesamte Kapital der Händlerin ging, bleibt nach wie vor unklar.

Postbank weist jede Schuld von sich

Was allerdings klar ist: Das Geld scheint unwiederbringlich verloren, denn: Die Bank sieht sich nicht in der Haftung für den Schaden, will keinen Cent zahlen. Postbank-Sprecher Hartmut Schlegel schreibt auf Nachfrage der „Landeszeitung für die Lüneburger Heide“ (LZ): „Der Fall ist aus unserer Sicht zweifelsfrei: Frau Wilken ist Opfer eines Betrugs geworden, weil sie grundlegende Sicherheitsanforderungen im Onlinebanking missachtet hat. Sie muss deshalb den Verlust tragen.“

Wer mit 81 noch ein Geschäft führen kann, sollte auch in der Lage sein, auf seine Bankgeschäfte zu achten. Hartmut Schlegel, Postbank-Sprecher

Durch ihr Verhalten habe sie den Tätern ermöglicht, unter anderem auch Transferlimits ändern zu können, erklärt Schlegel. Für die Postbank spiele das Alter der Kundin keine Rolle: „Wer mit 81 noch ein Geschäft führen kann, sollte auch in der Lage sein, auf seine Bankgeschäfte zu achten.“

Seit 43 Jahren Kundin bei der Bank

Das teilte die Postbank auch Brunhilde Wilken mit, die sich über die Vorwürfe erschüttert zeigt: „Über das gestohlene Geld war ich einfach nur wütend. Aber dann mit so einem Dreizeiler abgespeist zu werden, hat mich geschockt. Ich habe deswegen viel geweint“, berichtet sie.

Seit 43 Jahren ist Wilken schon Kundin bei der Postbank. „Früher habe ich die Überweisungen noch in den Briefkasten geworfen. Irgendwann habe ich dann auf Online-Banking umgestellt, alle Sicherheitsstufen mitgemacht, sogar extra so ein TAN-Gerät gekauft.“ Die Enttäuschung ist groß: „Ich hätte mir mehr Hilfe gewünscht, aber bemüht hat sich keiner.“

Nun muss die Seniorin mehr arbeiten

Eigentlich könnte Wilken in Rente gehen, jedoch: „Die Rente von meinem Mann ist nicht hoch“, erklärt sie. „Um das auszugleichen, arbeite ich immer noch acht Stunden am Tag.“ Daran hat sie zwar große Freude, doch: Jetzt muss die 81-Jährige noch mehr arbeiten, um den Schaden aufzufangen und laufende Kosten zu decken.

Trotzdem glaubt sie weiterhin an das Gute in den Menschen, will auch die Hoffnung nicht aufgeben: „Ich wünsche mir, dass ich vielleicht zumindest einen Teil des Geldes wiederbekomme“, sagt sie. Sollte es so kommen, wäre sie sehr dankbar, und: „Ich würde dann auf jeden Fall etwas für den guten Zweck spenden.“

Dieser Artikel ist zuerst in der „Landeszeitung für die Lüneburger Heide“ erschienen.