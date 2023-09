US-Lotterie Powerball: Am Samstag geht es um fast eine Milliarde Dollar

Der Jackpot der US-Lotterie Powerball ist nach mehr als zwei Monaten ohne richtig ausgefüllten Tippschein auf 925 Millionen Dollar (etwa 878 Millionen Dollar) angewachsen. Auch für die Ziehung am Mittwochabend hatte niemand die sechs richtigen Zahlen angekreuzt. Der Jackpot der Ziehung am kommenden Samstag bleibt damit der neunthöchste weltweit. In der Vergangenheit hatten glückliche Gewinner bei den US-Lotterien Powerball und Mega Millions auch schon mehr als eine Milliarde Dollar abgeräumt. Der größte Powerball-Jackpot in Höhe von 2,04 Milliarden Doller ging im November 2022 an einen Spieler in Kalifornien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Letzter Powerball-Jackpot im Juli geknackt

Zuletzt wurde der Jackpot bei Powerball am 19. Juli geknackt, seither gab es 30 Ziehungen. Bei der Lotterie beträgt die Gewinnchance 1:292,2 Millionen, was für einen hohen Hauptgewinn sorgt. Die 925 Millionen würden an einen einzelnen Gewinner ausgezahlt, der sich für eine Ratenzahlung über 30 Jahre hinweg entscheidet. Die meisten Gewinner bevorzugen aber eine Einmalzahlung, die sich bei der Ziehung Samstag auf schätzungsweise 432,4 Millionen Dollar belaufen würde. Auf den Gewinn fallen Steuern an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erst in dieser Woche meldete sich der Gewinner des dritthöchsten Lotto-Jackpots in der US-Geschichte, sieben Wochen nach der Ziehung seiner Glückszahlen. Wie der Lotteriebetreiber Mega Millions mitteilte, nahm die Person, die am 8. August in Florida den knapp 1,6 Milliarden Dollar schweren Jackpots geknackt hatte, den Gewinn an diesem Montag in Anspruch.

In den meisten US-Staaten kostet ein Lottoschein zwei Dollar. Spieler können ihren Tipp selbst ausfüllen oder das einen Computer übernehmen lassen. Powerball wird in 45 US-Staaten sowie im Hauptstadtbezirk Washington, Puerto Rico und den Amerikanischen Jungferninseln gespielt.

RND/AP