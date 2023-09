﻿﻿Gewaltsamer Tod von Joel: ein Dorf zwischen Entsetzen und Erleichterung

Pragsdorf. Kuscheltiere, frische Blumen und Zeichnungen am Tatort. Ein Dorf, das nach dem gewaltsamen Tod des kleinen Joel noch immer unter Schock steht: In Pragsdorf bei Neubrandenburg beginnt der Dienstag – Tag zwölf nach dem schweren Verbrechen – wie alle anderen Tage zuvor. Mit der Frage: Wer hat Joel getötet? „Wir hoffen, dass der Täter so schnell wie möglich gefasst wird“, wünscht sich Bürgermeister Ralf Opitz kurz nach 10 Uhr in seinem Garten. Währenddessen wird auf der anderen Seite des Dorfes – etwa 200 Meter weiter – bereits der Zugriff vorbereitet.

Einsatzwagen der Polizei postieren sich an der Feuerwehr, Polizisten umstellen einen Plattenbau, betreten einen Hauseingang. Anwohner bleiben stehen, die Stimmung ist zum Zerreißen gespannt, die Mutter von Joel bricht weinend zusammen – dramatische Szenen. Wenige Minuten später, um 10.30 Uhr, ist die Aktion beendet. Beamte führen einen Jugendlichen aus dem Mehrfamilienhaus zu einem Transportwagen, der nach Neubrandenburg zum Amtsgericht fährt.

„Endlich haben sie ihn“

„Endlich haben sie ihn“, sagt eine Pragsdorferin, die die Szenerie beobachtet. Schnell hat sich herumgesprochen, dass ein 14-Jähriger unter Tatverdacht steht. Er wohnt in einem Plattenbau nahe dem Badesee, an dem Joel mit Messerstichen übersät in einem Gebüsch am Abend des 14. September gefunden wurde. Anwohner erzählen, dass die Wohnung der Familie bereits unmittelbar nach dem Fund des schwer verletzten Joel durchsucht worden war – was die Polizei später bestätigt. Nach der Auswertung der Spuren am Messer, an dem DNA-Material des Opfers und des mutmaßlichen Täters gefunden wurde, bestand für die Ermittler ein dringender Tatverdacht.

Unzählige Polizisten organisierten nach dem Verschwinden von Joel eine groß angelegte Suche. © Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Ein Ehepaar beobachtet das Geschehen von ihrem Grundstück aus. „Wir sind erleichtert“, sagt die Frau. „Aber uns macht fassungslos, dass ein 14-Jähriger der Täter sein soll.“ „Ich wünsche ihm nichts Gutes“, raunt ein anderer Mann. Eine der noch harmloseren Beschimpfungen, die nach der Festnahme im Ort zu hören sind. Wenig später führen Rettungsmediziner die Mutter des Tatverdächtigen zu einem Krankenwagen. Die Festnahme hat zwei Mütter an ihre Grenzen gebracht, die des Opfers und die des mutmaßlichen Täters.

Seit der Tat nicht mehr zur Schule gegangen

Entsetzen über die Tat, Erleichterung über die Festnahme und Schock angesichts des jungen Alters des mutmaßlichen Täters. Pragsdorf, der idyllisch gelegene 580 Einwohner zählende Ort nahe Neubrandenburg, ist seit Tagen im emotionalen Ausnahmezustand. Bürgermeister Ralf Opitz macht das junge Alter des Tatverdächtigen zu schaffen. „Die Frage des Warums bleibt“, sagt er. Nicht nur er wartet auf Antworten.

Chefermittler Olaf Hildebrandt wird später in der Pressekonferenz berichten, dass der 14-Jährige, der eine Förderschule in Friedland besucht, bereits durch aggressives Verhalten gegenüber anderen Kindern aufgefallen sei. Obwohl dieses Verhalten polizeilich noch nicht aktenkundig belegt war, sahen die Ermittler und Haftrichter eine Wiederholungsgefahr schwerer Gewalttaten. Das Amtsgericht erlässt Haftbefehl gegen den 14-Jährigen. Anwohner berichten, dass der Jugendliche auffällig gewesen sei. „Seit der Tat ist er auch nicht mehr zur Schule gegangen“, so eine Anwohnerin.

„Der Schock sitzt tief“

Opitz hofft, dass Pragsdorf nach der Festnahme wieder langsam zur Ruhe kommt. „Aber der Schock sitzt tief in der Gemeinde.“ Es werde dauern, bis sich das Leben wieder normalisiert. Aber wie soll das gehen? Die Familie des mutmaßlichen Täters und die Familie des toten Joel wohnen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt.

In der Schule des 14-Jährigen in Friedland stehen seit Dienstag Schulpsychologen als Ansprechpartner für Schüler und Lehrer bereit. Wichtig sei eine psychologische Betreuung vor Ort, für Kinder und Jugendliche und Familien, sagt Sozialministerin Stefanie Drese (SPD). Hierzu sei man über den Schulbereich hinaus auch mit dem dafür zuständigen Jugendamt im engen Austausch. „Das Jugendamt kümmert sich sehr gut“, so Drese.

Dieser Artikel ist zuerst in der Ostesee-Zeitung erschienen.

