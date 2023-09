﻿Nach dem gewaltsamen Tod eines Sechsjährigen bei Neubrandenburg: Ein Dorf in Schockstarre

Pragsdorf. Es ist ein herrlicher Spätsommertag: An vielen Orten in Mecklenburg-Vorpommern nutzen die Menschen die milden Temperaturen, um noch einmal baden zu gehen oder wenigstens die Sonne im Gesicht zu spüren. Aber nicht in Pragsdorf: Der kleine Ort bei Neubrandenburg ist nach dem gewaltsamen Tod des kleinen Joel 36 Stunden zuvor am Sonnabend in Schockstarre verfallen.

Die Straßen wirken wie leer gefegt: Wo am Freitag noch ein Großaufgebot der Polizei unterwegs war, sind jetzt nur noch zwei Funkstreifen unterwegs. Und selbst sie werden im Laufe des Tages abgezogen. Nur ab und zu sind Menschen mit ihren Hunden draußen.

Keiner will zur idyllischen Badestelle in Pragsdorf

Am Haussee von Pragsdorf sind die Absperrbänder verschwunden, die am Vortag dafür sorgen sollten, dass die Polizei ungestört ihre Arbeit machen kann. Aber Menschen, die sie abhalten müssten, sind nicht da. Keiner will zur Badestelle, die sonst an solchen Tagen sehr belebt sei, wie eine junge Mutter erklärt.

Die Badestelle am Pragsdorfer Haussee ist verwaist. © Quelle: Stefan Sauer

Sie ist mit ihrem kleinen Sohn und dem Hund zu einer Sitzbank am See gekommen, die die Pragsdorfer zum Mahnmal für Joel gewählt haben. Gemeinsam mit ihrem Sohn, der in Joels Alter ist, stellt sie eine Kerze auf. Die 34-Jährige, die unerkannt bleiben möchte, ist den Tränen nahe. „Ich habe meinem Sohn erklärt, warum heute keine Kinder draußen sind zum Spielen.“

Anwohnerin: Joel (6) war oft alleine unterwegs

Die Familie wohnt nur wenige Hundert Meter vom Fundort von Joels malträtiertem Körper entfernt. „Dass für Verstorbene eine Kerze angezündet wird, kennt mein Sohn schon von seinen Großeltern.“ Dass sie jetzt eine Kerze für Joel anzünden, mache das Unfassbare für ihn fassbarer.

Auch Marie Tille ist mit ihren beiden Söhnen (5 und 7) zu der Bank gekommen. Sie wollen danach zu den Großeltern, die direkt nebenan einen Kleingarten haben. „Ich kann es noch gar nicht richtig begreifen. Wir waren am Donnerstag hier auf dem Spielplatz und haben nichts mitbekommen. Erst, als die Hubschrauber über uns kreisten.“ Joel habe sie gekannt, sagt Tille: „Er war oft alleine im Dorf unterwegs.“

„Ruhe in Frieden, Joel“

Dann kommt eine Familie aus einem Nachbardorf: Vater, Mutter und vier Söhne – zwei davon wohl jünger als Joel, zwei älter. Der Vater ist sichtlich angefasst. Er umarmt seine Söhne, und es wirkt, als müsse nicht er sie trösten, sondern andersherum. Ob er sich jetzt Sorgen um seine eigenen Kinder mache? „Man macht sich schon Gedanken“, sagt er mit tränenerstickter Stimme.

In der Kirche, in der am Freitag eine Andacht für Joel abgehalten wurde, steht vor dem eigentlichen Altar ein zweiter, kleinerer für den toten Jungen. Aus Teelichten wurde ein Herz geformt, auf einem Zettel steht in Kinderschrift: „RIP Joel“ – Ruhe in Frieden.

In der Pragsdorfer Kirche steht ein kleiner Altar für den getöteten Joel (6). © Quelle: Stefan Sauer

Nachbar von Joel: „Im ganzen Dorf weinen die Menschen“

Im Wohnblock, in dem Joels Familie lebt, wohnt auch Szaibel Dionizy. Der 73-Jährige kennt aber die Familie nur vom Sehen, sie sei erst vor wenigen Jahren dort eingezogen. „Es ist schrecklich, im ganzen Dorf weinen die Menschen“, sagt er.

Und Dionizy äußert auch einen Verdacht, wer den Jungen getötet haben soll. Es spreche sich bereits im ganzen Dorf herum. Der Täter habe unter Drogen und Alkohol gestanden, meint der 73-Jährige zu wissen.

Staatsanwalt warnt vor Gerüchten über möglichen Täter

Doch die zuständige Staatsanwaltschaft Neubrandenburg warnt vor voreiligen Schlüssen: „Es gibt Anhaltspunkte, die auf verschiedene Personen hinweisen. Aber es gibt keinen belastbaren Tatverdacht“, sagt Staatsanwalt Tim Wischmann. „Wir sind weit davon entfernt, einen Beschuldigten zu benennen.“

Dass im Dorf Gerüchte kursierten, sei nachvollziehbar: „In so einem kleinen Ort, wo jeder jeden kennt, besteht ein Bedürfnis nach Gewissheit, um einen Abschluss zu finden“, so Wischmann. Aber er betont: „Wenn es so wäre, dass es einen Tatverdächtigen gibt, hätten wir das bereits gemeldet.“

So bleibt den Pragsdorfern nur, abzuwarten, bis alle Hinweise ausgewertet sind und bis feststeht, ob das Messer, das in der Nähe des Fundortes von Joel entdeckt wurde, die Tatwaffe ist. So lange wird die Schockstarre wohl anhalten.

Dieser Artikel ist zuerst in der „Ostsee-Zeitung“ erschienen.