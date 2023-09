Gewaltsamer Tod eines Sechsjährigen: Jugendlicher in Mecklenburg-Vorpommern in U-Haft

Nach dem gewaltsamen Tod eines sechsjährigen Jungen im Südosten Mecklenburg-Vorpommerns hat die Polizei einen 14 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Das teilten die Beamten am Dienstag mit. Für den Nachmittag haben Polizei und Staatsanwaltschaft eine Pressekonferenz angekündigt.

Das Amtsgericht Neubrandenburg habe den 14-Jährigen am Mittag in Untersuchungshaft nehmen lassen, sagte eine Gerichtssprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Bei der Vorführung beim Haftrichter habe er auf Anraten seines Anwaltes keine Angaben gemacht. Es gebe aber einen dringenden Tatverdacht.

14-Jähriger verstrickt sich in Widersprüche

Der deutsche Jugendliche war laut Polizei der letzte Mensch gewesen, der das Opfer am 14. September lebend am Bolzplatz in Pragsdorf gesehen hatte. Bei Befragungen hatte sich der 14-Jährige in Widersprüche verstrickt, gab die Polizei am Dienstag bekannt. Dazu komme, dass an der Kleidung des Getöteten und an einem Messer - der mutmaßlichen Tatwaffe - DNA-Spuren gefunden wurden, die „mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dem 14-Jährigen“ zugeordnet werden können, hieß es. Das Motiv sei noch unklar.

Der Bürgermeister von Pragsdorf, Ralf Opitz, zeigte sich erleichtert über die Festnahme. „Das ist erst mal eine Erleichterung für alle Bewohner, aber Fragen bleiben“, sagte Opitz am Dienstag. Was gehe in einem Menschen vor, dass er einen Sechsjährigen töte?, fragte der Bürgermeister.

Der leblose Junge war vor knapp zwei Wochen gefunden worden. Feuerwehrleute entdeckten ihn in einem Gebüsch in der Nähe eines Bolzplatzes an einem See mit „massiven Verletzungen am Oberkörper“. Sofort eingeleitete Wiederbelebungsversuche von Medizinern und ein schneller Transport in eine Klinik blieben erfolglos. Die Ärzte konnten das Leben des Kindes nicht retten.

Junge kam vom Spielen nicht zurück nach Hause

Die Eltern hatten den Sechsjährigen wie häufig zum Spielen ins Dorf gelassen. Das Kind wurde dann als vermisst gemeldet, weil es nicht wie vereinbart wieder nach Hause gekommen war und erste Suchaktionen erfolglos geblieben waren. Die Vermisstenmeldung war laut Polizei kurz vor 20.00 Uhr eingegangen. Beamte umliegender Reviere und Bereitschaftspolizisten hätten den Bereich in Pragsdorf sofort durchsucht, sagte eine Polizeisprecherin. Etwa gegen 21.00 Uhr wurde der leblose Junge dann gefunden.

Tod von Sechsjährigem bei Neubrandenburg: Polizei geht weiter Hinweisen nach Der Sechsjährige war am Donnerstagabend mit schwersten Stichverletzungen in einem Gebüsch am Bolzplatz gefunden worden. © Quelle: dpa

In Pragsdorf an der Bundesstraße 104 leben nur 580 Menschen und laut Bürgermeister Ralf Opitz vergleichsweise viele Kinder. Anwohner zeigten sich schockiert über den Tod des Sechsjährigen.

RND/dpa