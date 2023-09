Martin Gebhardt drückt sein Knie in die braunen Zotteln eines Schafsfells, das er selbst gegerbt hat. Zwischen seinen braunen Barfußschuhen steigt Rauch auf. Senkrecht in den matschigen Waldboden stützt er einen Stock, den er in einen selbst gebauten Bogen eingespannt hat und rotieren lässt. Gebhardt will Feuer machen, ohne Streichhölzer, Feuerzeug oder Benzin. Diese Fähigkeit könnte ihm im Falle einer Krise nutzen, glaubt er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 42-Jährige ist Survivaltrainer. Er veranstaltet Übernachtungen im Wald, zu denen oft auch Kinder kommen. Sie bauen sich eine Schlafstelle, machen ein Feuer und essen gemeinsam. In seinen Naturhandwerkskursen kann man zum Beispiel lernen, aus Naturmaterialien einen Löffel herzustellen. Gleichzeitig ist Gebhardt auch Prepper. Er hat Nahrungsvorräte und lagert zu Hause Trinkwasser ein. Auf seiner Website stehen Sätze wie: Halte dich körperlich fit und gesund, um körperliche und psychische Belastungen besser bewältigen zu können.

Was treibt Menschen wie ihn dazu, sich Vorräte anzulegen und das Überleben im Wald zu trainieren?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das wollen Prepper und Survivalisten

Die Ziele beim Prepping und Survival sind die gleichen: Überleben – auch wenn es schwierig ist. Beides ist in den letzten Jahren in Deutschland immer populärer geworden. „7 vs. Wild“ startete 2021 als nischige Youtube-Serie und wurde zum Erfolgsformat. Eine Folge der zweiten Staffel war mit über elf Millionen Klicks das erfolgreichste deutsche Youtube-Video im Jahr 2022. In der Serie versuchen sieben Personen, mit wenigen Hilfsmitteln alleine im Wald zu überleben. Dazu kommen viele weniger bekannte Youtuberinnen und Youtuber, die in den letzten Jahren mit ähnlichen Inhalten erfolgreich geworden sind.

Zwischen Survival und Prepping gibt es aber auch Unterschiede. Prepper bereiten sich vor allem auf zukünftige Krisen vor, zum Beispiel mit Bunkern, Nahrungsvorräten und Waffen. Beim Survival geht es meist darum, in der Wildnis auch dann zu überleben, wenn nicht viele Hilfsmittel zur Verfügung stehen. Bushcrafter wollen Fähigkeiten erlernen, um in der Natur zu überleben, ähnlich wie Survivalisten. Viele Prepper planen ein sogenanntes Bug-out: Wenn eine Krise eintritt, wollen sie in den Wald fliehen, wo sie dank ihrer Survivalfähigkeiten überleben könnten. Oft haben sie einen Bug-out-Bag, der fertig gepackt in der Wohnung steht und alle Dinge enthält, die notwendig sind, um in der Natur zu überleben. Dazu gehören zum Beispiel ein Campingkocher, Nahrungsvorräte, ein Wasserfilter und eine Plane, um sich einen Unterschlupf zu bauen. Wer hingegen ein Bug-in plant, will sich verschanzen, zum Beispiel im privaten Bunker.

Exklusive Umfrage: Wie blickt Deutschland in die Zukunft? Fast die Hälfte der Deutschen glaubt, dass es ihnen in Zukunft schlechter gehen wird als heute. Das zeigt eine exklusive Umfrage im Auftrag des RND. Die Menschen fürchten sich vor einer Wirtschafts­krise, haben Angst vor dem Klimawandel, misstrauen der Politik und wollen verzichten. Abonnieren

„Ruhiger schlafen“

„Dank meiner Vorräte kann ich nachts ruhiger schlafen“, erzählt Martin Gebhardt. Angefangen, sich Vorräte anzulegen, hat er 2017. Zuerst hortete er nur Nahrung, dann auch ein paar Kanister Trinkwasser. Er erinnert sich, wie seine Großeltern, die in Ostdeutschland lebten, Gemüse eingeweckt haben, lange bevor irgendjemand von „Prepping“ sprach. Zur Corona-Krise und zu Beginn des Krieges in der Ukraine hat Gebhardt sein Lager dann ausgebaut. Mittlerweile besitzt er auch ein paar Solarpanels und Powerstationen, sodass er bei einem Blackout zumindest etwas Strom hätte. Wenn er über seine Krisenvorbereitungen spricht, ist seine Stimme ganz ruhig. Im Fall der Fälle würde er am liebsten das Familienzelt einpacken und abhauen. Am besten in den Thüringer Wald, wo seine Mutter wohnt, fernab der eng besiedelten Städte. „In einer Krise werden Menschen schnell panisch und unzurechnungsfähig“, so der Survivaltrainer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In einer Krise werden Menschen schnell panisch und unzurechnungsfähig. Martin Gebhardt, Survivaltrainer

Das Problem mit der Flucht aus der Stadt ist nur: Er teilt sich ein Auto mit der Familie seines Schwagers. In einer Notsituation bräuchten sie das Auto wohl genauso dringend wie er. Außerdem wohnen seine Schwiegereltern, die schon über 80 sind, um die Ecke. Sie einfach zurückzulassen wäre keine Option. Also doch zu Hause bleiben und auf den Bug-in in der eigenen Wohnung setzen? Wahrscheinlich ja, auch weil dort seine gesamten Nahrungsvorräte sind. Bei der Auswahl hat er besonders darauf geachtet, dass ihm und seiner Familie alles schmeckt. „Das ist auch für die Psyche total wichtig“, findet er. Gebhardt hält unterschiedliche Krisen für möglich. Krieg und Pandemie hätten ihm gezeigt, dass vieles nicht so sicher ist, wie es scheint.

Experte Luy sieht ernsten Hintergrund

Mischa Luy ist überzeugt, dass das, was Martin Gebhardt und viele andere machen, einen ernsten Hintergrund hat. Der Sozialwissenschaftler forscht zur Szene und hat unterschiedlichste Prepper interviewt. „Menschen in Deutschland sorgen auch privat für Krisen vor, weil sie das Gefühl haben, dass der Staat immer weniger Verantwortung übernimmt“, meint er. Das Argument: Nur wer glaubt, dass der Staat die Situation nicht unter Kontrolle habe und seine Bürgerinnen und Bürger im Notfall nicht schützen werde, preppt. Manche Prepperinnen und Prepper hegten zudem ein unterschiedlich stark ausgeprägtes Misstrauen gegenüber dem politischen System.

„Das Misstrauen, das wir bei vielen Prepperinnen und Preppern sehen, hat seine Wurzeln unter anderem in einem Staat, der Sozialleistungen abbaut und in einer Gesellschaft, die immer stärker auf individuelle Verantwortung setzt, bei gleichzeitiger Gefahr von sozialem Abstieg“, meint der Sozialwissenschaftler. Als Symptome dieser Entwicklung sieht Luy beispielsweise die Privatisierung des Gesundheitswesens, den Rückgang von Normalarbeitsverhältnissen und die Einführung der Agenda 2010. Im Neoliberalismus müsse das Individuum zusehen, wie es alleine mit Problemen und Krisen klarkomme. Der Trend zu mehr Eigenverantwortung zeige sich in vielen Bereichen, zum Beispiel im Boom von „Resilienz“-Ratgebern. Fit für die Krise sein, statt auf öffentliche Sicherheitsstrukturen zu vertrauen scheint demnach das Motto der Stunde zu sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Menschen suchen Aufbruchstimmung in Retrotrends“ Serien, Musik, Mode: Überall stehen Retrotrends hoch im Kurs. Stephan Grünewald, Psychologe und Leiter des Rheingold-Instituts, führt das auf die Zukunftsängste der Deutschen zurück. Statt Aufbruch wollen sie lieber in der Vergangenheit schwelgen. Text lesen

Hurra, diese Welt geht unter?

Der Staat würde sich in einer Krise gut um alle Bürgerinnen und Bürger kümmern, glaubt Martin Gebhardt. Doch stünden er und seine Familie wohl nicht an allererster Stelle. Sie wären erst mal auf sich alleine gestellt, denkt er. „Zuerst müssten kranke und alte Menschen versorgt werden, die sich selbst nicht mehr gut helfen können“, so Gebhardt. Das fände er auch völlig richtig. „Indem meine Familie und ich vorsorgen, sind mehr Ressourcen für die Menschen da, die es wirklich nötig haben“, findet er. Zusammenhalt sei ihm wichtig, auch in der Krise. Er fragt sich, wie er seine Nachbarn und Verwandten unterstützen könnte, wenn zum Beispiel der Strom ausfiele. Dazu hat er einige Ideen: „Wenn es kalt ist und der Strom ausfällt, könnte man mit mehreren Menschen in einen kleineren Raum gehen und so die Körperwärme gegen die Kälte nutzen.“

Martin Gebhardt hegt keine große Faszination für Krisen, geschweige denn, dass er sich darauf freut. Viele Prepper ticken da jedoch ganz anders: Sie lieben Geschichten über den Weltuntergang – unabhängig davon, wie realistisch sie sind. Ein Mann im weißen Nachthemd betritt den Flur eines Krankenhauses. An der Wand Blutspuren. Auf dem Boden ein Mädchen, dessen Oberkörper teilweise die Haut fehlt: Nacktes Fleisch ist sichtbar. Die Szene stammt aus der Serie „The Walking Dead“, in der eine kleine Gruppe von Menschen eine Zombie-Apokalypse überlebt. Die Serie ist in Facebook- und Telegram-Gruppen von Preppern oft Thema.

Bei obsessiven oder radikalen Preppern merkt man oft eine regelrechte Lust oder Vorfreude auf die Katastrophe. Gabriela Keller, Autorin

„Viele Prepper beschreiben einander sehr detailliert, wie die Katastrophe aussehen wird“, erzählt Autorin Gabriela Keller. Sie hat in ganz Deutschland Prepper und Survivalisten besucht. „Bei obsessiven oder radikalen Preppern merkt man oft eine regelrechte Lust oder Vorfreude auf die Katastrophe.“ Mit fiktionalen Erzählungen wie „The Walking Dead“ steigern sich aber auch gemäßigtere Pepper mitunter in mögliche Horrorszenarien hinein. Das passt zum Zeitgeist, meint Keller. Die amerikanische Autorin Gwendolyn Audrey Foster spricht von „Apocatainment“, eine Mischung aus Apokalypse und Entertainment. „Faszination am Untergang teilen Prepper mit weiten Teilen der Gesellschaft“, erzählt sie. Das zeige der Erfolg von „The Walking Dead“, die zu den kommerziell erfolgreichsten Serien aller Zeiten gehört.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hier verbringt Marin Gebhardt viel Zeit. © Quelle: Martin Gebhardt

Nazis in der Prepping-Szene

Martin Gebhardt sitzt auf seinem Bett im Wald, das er sich selbst aus Ästen gebaut hat. Darauf liegt ein Fell, damit es bequem ist. „Noch besser könnte man solche Leute wahrscheinlich fernhalten, wenn ich auf meiner Website angeben würde, dass wir regelmäßige Gesprächskreise in meinen Camps veranstalten“, sagt er und lacht. Mit „solchen Leuten“ meint er Rechtsradikale, auf die man in der Survival- und Prepping-Szene immer wieder trifft.

Über seine Website kam Gebhardt mal in Kontakt mit einem rechten Youtuber, der sehr viel Reichweite hat. Auch er erstellte Videos zur Krisenvorsorge und Survival. Er wollte mit Gebhardt zusammenarbeiten. Kein schlechtes Angebot, doch der 42-Jährige lehnte ab: Zu viel Grünen-Bashing, zu viel rechte Inhalte. Den Namen des Youtubers will er nicht öffentlich nennen. Schließlich könnte er öffentlich auf Gebhardts Ablehnung reagieren und damit seinem Geschäft schaden. Die Rechten in der Szene sind ein Grund dafür, das Gebhardt mit dem Wort „Prepper“ fremdelt, obwohl er es auch auf seiner Website benutzt.

Was die Gruppe Nordkreuz plante

Wie viele Prepper rechts sind, ist unklar. In den vergangenen Jahren machten Nazis aus der Prepping-Szene immer wieder Schlagzeilen. „7 vs. Wild“ ernteten zum Beispiel Kritik, weil sie die Prepperin Vanessa Blank für ihre Show nominierten. Blank wird vorgeworfen, der rechten Szene nahezustehen. Sehr viel größer war der Skandal um die Gruppe Nordkreuz. Sie fieberte geradezu auf die große Katastrophe hin, erstellte Feindeslisten und hortete Waffen. Zu dem Netzwerk aus Mecklenburg-Vorpommern gehörten auch Polizisten, Soldaten und Behördenmitarbeiter. Am Tag X würde die öffentliche Ordnung zusammenbrechen, so ihre Vorstellung. Wann dieser nach Ansicht der Gruppe sein soll, ist jedoch nicht bekannt. Dann wollte die Gruppe ihre Feinde mit Lkw abtransportieren und an einen geheimen Ort bringen. Zu denen zählten sie zum Beispiel Flüchtlingshelfer und linke Politiker. Ein Mitglied der Gruppe hatte eine Liste mit den Namen dieser Feinde erstellt. Nordkreuz gründete sich nach heutigen Erkenntnissen 2016.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Gruppenmitglieder sahen in den 2015 gestiegenen Flüchtlingszahlen eine Bedrohung. 2017 deckten Polizistinnen und Polizisten die Gruppe Nordkreuz auf. Sie war offenbar Teil des Hannibal-Netzwerks, das der ehemalige KSK-Soldat André S. gegründet haben soll, wie 2018 herauskam. Es soll auch noch Gruppen für den Westen, Osten und Süden geben, die bis heute nicht aufgedeckt wurden. Das Hannibal-Netzwerk versuchte, eine Schattenarmee aufzubauen. 2021 berichteten unterschiedliche Medien, dass die Gruppe Nordkreuz trotz der Ermittlungen weiterhin besteht.

Robert Kain (v. l.), Verteidiger, der Angeklagte, ein ehemaliges Mitglied des Spezialeinsatzkommandos (SEK), Ullrich Knye, Verteidiger, und Matthias Macht, Verteidiger, warten im Gerichtssaal auf den Prozessbeginn. In dem Prozess im Zusammenhang mit der rechten Prepper-Gruppe Nordkreuz wird dem 49-jährigen Angeklagten vorgeworfen, illegal Waffen gehortet und damit gegen das Waffengesetz, das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Sprengstoffgesetz verstoßen zu haben. © Quelle: dpa

Für Gebhardt geht es vor allem um die Natur

Martin Gebhardt geht durch die Berliner Wuhlheide. Selbst am Vormittag, unter der Woche, gehen hier viele Menschen spazieren. Hinter Gebüsch, nahe einer Aussteigersiedlung, liegt eine Brachfläche: Zwischen Erdhügeln und bunten Wildblumen schwirren Insekten. „Der ideale Spot zum Spurenlesen“, meint Gebhardt. Er analysiert eine Delle im sandigen Boden. War ein Wildschwein hier? Nein, sein Fuß hätte eine andere Form hinterlassen. Vielleicht war es ein sehr junges Reh. „Prepping, Survival und Naturverbundenheit gehören für mich zusammen“, erzählt er.

Es gehe ihm darum, das eigene Überleben im Einklang mit der Natur zu sichern. Nicht gegen, sondern mit ihr zu arbeiten. „Wenn man nur im Hellen arbeitet und schläft, wenn es dunkel ist, kann man sich zum Beispiel die Natur zunutze machen und verbraucht gleichzeitig weniger Strom“, so der Survivaltrainer. Es sei seine persönliche Mission, Menschen mit der Natur zu verbinden. Zum Beispiel, indem er ihnen in Camps zeigt, wie sie mit wenigen Hilfsmitteln im Wald schlafen können und sein Wissen über Tierspuren weitergibt. „Survival und Krisenvorsorge können einer von vielen Wegen hin zu mehr Naturverbundenheit sein“, findet er.