﻿Erstes schwules Prinzenpaar im Eichsfeld: „Karneval ist immer ein kleiner CSD“

Rene Schneemann und Joshua Tschink sind das erste schwule Karnevalsprinzenpaar in Duderstadt, gelegen im Untereichsfeld in Südniedersachsen. Ein Gespräch mit den beiden über schwierige Jugendzeiten, die Vorbildfunktion der Prinzen und die Gemeinsamkeit von Karneval und dem Christopher Street Day.

Duderstadt. Der Start der Karnevalssaison bringt im Landkreis Eichsfeld mehrere Traditionen ins Rollen: Gardetänze werden geprobt, Büttenreden werden gehalten, Wagen für den Rosenmontagsumzug werden gebaut. Und mancher Karnevalsverein ernennt zu Beginn der Session auch schon sein Prinzenpaar, die Regenten der fünften Jahreszeit. So auch der Westeröder Carneval Club (WCC), der sein Prinzenpaar am 12. November bekannt gegeben hat: Seit einer guten Woche regieren in dem Ortsteil Westerode von Duderstadt, einer Stadt im Untereichsfeld in Südniedersachsen, Rene Schneemann (22) und Joshua Tschink (22).

An die Tradition gehalten hat sich der Karnevalsverein damit aber nicht. Denn Schneemann und Tschink sind schwul. Ein homosexuelles Prinzenpaar im katholischen Eichsfeld – das gab es noch nie.

Eichsfelder Prinzenpaar steht für Diversität

Dass die beiden Männer das Prinzenamt übernommen haben, ist auch deshalb ungewöhnlich, weil sie keine Mitglieder des Westeröder Carneval Clubs sind. Am Abend ihrer Proklamation begleiteten sie Renes Chefin, die einen Duderstädter Friseursalon leitet, zum Karnevalsauftakt nach Westerode. Nichtsahnend hätten sie sich unters Karnevalsvolk gemischt, erzählt Schneemann. Sie seien einfach für die Party da gewesen. „Der Sekt war günstig, die Musik war schön.“ Als der Präsident des Karnevalvereins, Stefan Beckmann, die jungen Männer mit der Frage überraschte, ob sie das Prinzenpaar der Session 2022/2023 sein wollen, haben sie trotzdem nicht gezögert.

Sie gehen gern auf die Karnevalsparties im Eichsfeld, erzählen Schneemann und Tschink, im Fernsehen schauen sie manchmal die großen Büttenabende. Ganz fremd ist ihnen das jecke Treiben also nicht. Und trotzdem: Warum haben sich die beiden Männer im Rausch der Spontanität zum Westeröder Prinzenpaar wählen lassen? Wohlwissend, dass sie sich damit auch Kritik an ihrer Lebensweise aussetzen?

„Ich find’ das geil“, sagt Schneemann. „Karneval steht ja dafür, dass es bunt ist. Das Leben ist bunt, und es könnte auch noch bunter werden hier im Eichsfeld.“ Dass sie die Karnevalsprinzen geworden sind, wollen die beiden Männer auch dafür nutzen, queeres Leben in der Region sichtbarer zu machen.

Die Prinzen leben offen schwul – und wollen Vorbilder sein

Schneemann bezeichnet sich als Paradiesvogel, der gerne im Rampenlicht steht. Er habe sich schon früh geoutet, erzählt er. Seine Familie habe das sofort akzeptiert. „Und die sind katholisch!“ Für Tschink hingegen war es in der Jugend schwieriger, offen zu seiner Sexualität zu stehen. „Wenn ich meinem 15-jährigen ich erzählen würde, ’Du wirst mal groß in der Zeitung stehen’, – das wäre für mich die Hölle gewesen.“ Indem er als schwuler Mann ein öffentliches Amt ergreift, möchte er jungen Menschen helfen, die sich wegen ihrer Sexualität unwohl fühlen. Die sich nicht trauen, alle Facetten ihrer Identität preiszugeben. „Ich will ihnen zeigen, dass nichts Schlimmes passiert.“

Trotz schiefer Blicke: „Ich fühle mich hier sehr wohl“

Kurz vor Beginn der Corona-Pandemie ist Tschink von Hannover zu Schneemann nach Duderstadt gezogen. Dass er dort so richtig ankommen kann, haben seine Freunde erst bezweifelt. Doch es hat geklappt. „Ich fühle mich hier sehr wohl“, sagt Tschink. Das Eichsfeld sei mittlerweile zu seinem Zuhause geworden. Auch das habe ihm dabei geholfen, das Prinzenamt anzunehmen, erzählt Tschink. Jetzt fühle es sich schön an, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Obwohl er es eigentlich nicht gewohnt sei, im Mittelpunkt zu stehen.

Dass sie im katholischen Eichsfeld, in dem die meisten Menschen eine Partei wählen, deren Bundesvorsitzender Homosexualität in die Nähe von Pädophilie gerückt hat, nicht der Norm entsprechen, merken Schneemann und Tschink. Daran ändert auch ihr Heimatgefühl nichts. Als sie das erste Mal auf einem Schützenfest Händchen gehalten haben, hatte Tschink das Gefühl, sie würden von allen angestarrt. Ein Vereinsmitglied habe nach ihrer Proklamation sogar den WCC verlassen. Viele Menschen im Eichsfeld hätten eben eine konservative Einstellung in puncto Lebensmodell, erzählen die Männer.

Schneemann träumt deshalb von einer eigenen Bar in Duderstadt, „wo sich jeder wohl fühlt.“ Eine Art „safe space“ solle die Bar werden, die sie gemeinsam führen wollen, ergänzt Tschink. Also ein Ort, an dem auch diejenigen willkommen sind, die vom traditionellen Lebensentwurf abweichen. Von der Politik wünscht sich das Prinzenpaar Unterstützung bei seinem Vorhaben.

Karnevalsprinz Schneemann: „Karneval ist immer ein kleiner CSD“

Zur politischen, aktivistischen Ebene des Prinzenamtes und der Ebene, auf der das Amt den Männern ganz einfach Spaß macht, gesellt sich noch eine dritte Ebene hinzu, die vielleicht am besten erklärt, warum ihnen das Karnevals-Regententum liegt. „Ich find’, Karneval ist immer ein kleiner CSD“, sagt Schneemann. „Es ist bunt, es ist vielfältig. Und es ist egal, wenn ein Mann mit Stöckelschuhen rumläuft.“ Die christliche Tradition des Karnevals und das Feiern queeren Lebens, wie es weltweit am Christopher Street Day (CSD) geschieht – letztendlich lebt beides vom Geist der Gemeinschaft und guter Stimmung. Das Gemeinsame und die ausgelassene Atmosphäre, genau das loben Schneemann und Tschink am Karneval.

Die Prinzen wollen dem Kanevalsverein beitreten

Gefeiert wird in Westerode erst wieder im neuen Jahr. Dann stehen die Büttenabende und die anderen Feierlichkeiten der Tollen Tage an. Bis dahin hält das Paar über WhatsApp Kontakt zum WCC. Das gibt ihnen Zeit, sich mit den Westeröder Karnevalstraditionen vertraut zu machen. Schneemann findet: „Dass wir das alles noch nicht wissen, ist schon ein bisschen peinlich.“ Seine Chefin und ihre Familie unterstützen die Prinzen dabei, sich in den karnevalistischen Gepflogenheiten zurecht zu finden. Die Lehrstunden sind gut investierte Zeit, denn Schneemann und Tschink haben vor, dem WCC beizutreten.

Ein paar Dinge wissen Schneemann und Tschink aber schon. Zum Beispiel, dass sie dem gesamten Karnevalsverein ein Essen ausgeben müssen. Außerdem sei es ihre Pflicht, erzählen die Prinzen, immer eine Flasche „Löwentor Kräuterbitter“ auf Vorrat zu haben. Sonst drohe eine Strafe. Am meisten freut sich Schneemann auf die symbolische Schlüsselübergabe im Rathaus. Dafür hat er sich schon etwas überlegt: „Ich will durchsetzen, dass die Regenbogenflagge gehisst wird.“