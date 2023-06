Prominente sammeln Spenden für mutmaßliche Rammstein-Opfer

Berlin. Die Berliner Amadeu Antonio Stiftung sammelt gemeinsam mit deutschen Prominenten unter dem Motto „Wie viel Macht ein Euro“ Spenden für mutmaßliche Opfer von Rammstein-Frontmann Till Lindemann. Unter ihnen sind Jasmina Kuhnke, Nora Tschirner, Carolin Kebekus und Rezo. Das gesammelte Geld soll Frauen helfen, auf mögliche Unterlassungs­aufforderungen von Anwälten der Band zu reagieren. Die Aktion ist Teil des „Sheroes Fund“.

„Rammstein sagen in ihrem Statement dazu, dass sie den mutmaßlich betroffenen Frauen das Recht auf ihre Sicht der Dinge geben. Grundsätzlich wäre das fair, wären da nicht Lindemanns Star-Anwälte, die bereits Unterlassungsaufforderungen an die Frauen schicken, die sich äußern. Zudem drohen Betroffenen in solchen Fällen häufig Strafanzeigen, die sie einschüchtern sollen“, schreiben die Projektinitiatoren auf „Betterplace.org“.

Tschirner sieht Machtgefälle

Laut Mitinitiatorin Nora Tschirner sei es vollkommen ausreichend, wenn die meisten Unterstützer eine Minimalmenge spenden. „Eine Person kann sehr viele Euros haben und viele Personen können jeweils einen Euro haben. Und wenn man das zusammenlegt, kann das sehr niedrigschwellig auch sehr viel ergeben“, sagt Tschirner in einer Videobotschaft auf Instagram.

Die Schauspielerin sehe in der aktuellen Situation ein Machtgefälle. „Lasst uns das mal angehen, damit hier im Ansatz Chancengleichheit herrscht“, sagt Tschirner am Ende des Videos.

Lindemann dementiert Vorwürfe

Mehrere Frauen hatten in den vergangenen Tagen – teilweise anonym – Vorwürfe gegen Lindemann erhoben. Ausgangspunkt dessen waren Vorwürfe der Irin Shelby Lynn, die Ende Mai öffentlich erklärte, dass sie glaube, ihr seien auf einer Preparty bei einem Rammstein-Konzert in Vilnius Drogen verabreicht worden. Dazu veröffentlichte sie Fotos, die großflächige Hämatome an ihrem Körper zeigen – sie habe große Erinnerungslücken und wisse nicht, woher diese Hämatome kamen. Verschiedene Frauen schilderten daraufhin teils in deutschen Medien, teils im Internet Situationen, die sie auch als beängstigend empfunden hätten. Manche hätten demnach das Gefühl gehabt, unter Drogen gesetzt worden zu sein.

Zudem berichteten einige der Frauen über sexuelle Übergriffe Lindemanns. Nicht zuletzt wurde häufig über ein „System“ bei Rammstein berichtet: Junge Frauen seien im Vorfeld und auch während der Konzerte ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershowparty kommen wollen. Viele wollen nicht gewusst haben, dass es sich nicht um die normale Aftershowparty handelte, sondern eine private von Till Lindemann. Dort sollen sie dem Frontsänger auch für Sex „zugeführt“ worden sein.

Lindemann hatte Vorwürfe gegen ihn am vergangenen Donnerstag zurückgewiesen. Seine Interessen lässt er anwaltlich vertreten, wie die Berliner Rechtsanwälte Simon Bergmann und Christian Schertz am 8. Juni bekannt gaben. „In den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Instagram, Twitter und bei Youtube, wurden von diversen Frauen schwerwiegende Vorwürfe zulasten unseres Mandanten erhoben“, hieß es in einer Mitteilung. „So wurde wiederholt behauptet, Frauen seien bei Konzerten von Rammstein mithilfe von K.-o.-Tropfen beziehungsweise Alkohol betäubt worden, um unserem Mandanten zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr.“

RND/cb