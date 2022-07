Kräftige Gewitter und Starkregen im Osten vorhergesagt - Entspannung bei Waldbränden?

Beim Wetter wird Deutschland am Wochenende zweigeteilt: In der Westhälfte und in Küstennähe dürfte es am Samstag weitgehend trocken bleiben, im Osten werden Schauer und auch kräftige Gewitter mit Starkregen erwartet. Das könnte bei den Waldbränden für Entspannung sorgen - aber in Hanglagen auch Risiken birgen.