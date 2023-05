Prozess gegen Lina E.: Studentin aus Leipzig zu mehr als fünf Jahren Haft verurteilt

Dresden. Nach fast 100 Verhandlungstagen ist am Mittwochvormittag am Oberlandesgericht Dresden (OLG) der Prozess gegen die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. und drei weitere Beschuldigte zu Ende gegangen. Das Gericht verurteilte die 28-Jährige zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten. Ihre drei Mitangeklagten erhielten Haftstrafen zwischen zwei und drei Jahren: Lennart A. muss als Mitglied der Vereinigung für drei Jahre ins Gefängnis. Jannis R. wurde als Unterstützer zu zwei Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt. Phillip M. muss wegen Unterstützung der kriminellen Vereinigung und wegen einer Tat in Berlin für drei Jahre und drei Monaten (Gesamtstrafe) ins Gefängnis.

Wie die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) am Mittwochvormittag berichtet, wurde die Urteilsverkündung im Gerichtssaal durch viele Unterstützer der Angeklagten aus der linken Szene verfolgt. Vor dem Gerichtsgebäude am Dresdner Hammerweg hatten sich schon am Morgen 50 Menschen zu einer Demonstration gegen das Urteil versammelt. Sie kritisierten unter anderem eine falsche Kriminalisierung eines notwendigen Kampfes gegen Rechtsextremismus.

Zwischenrufe im Saal nach Urteilsverkündung

Die Bundesanwaltschaft hatte den Angeklagten vorgeworfen, zwischen 2018 und 2020 Leute aus der rechten Szene in Leipzig, Wurzen und Eisenach brutal zusammengeschlagen zu haben. Die Studentin Lina E. gilt als Kopf der Gruppe, die als kriminelle Vereinigung gehandelt haben soll. Nach einem LVZ-Bericht wurde es nach der Urteilsverkündung laut im Saal, es kam zu Zwischenrufen wie „Feuer und Flamme der Repression“ und „Schweinesystem, weil ihr Fascho-Freunde seid“. Richter Schlüter-Staats unterbrach daraufhin die Verhandlung, damit die Rufenden aus dem Gericht gebracht werden können.

Die Anklagevertretung beantragte für die 28 Jahre alte Lina E. acht Jahre Haft, für die drei Männer im Alter von 28 bis 37 Jahren Haftstrafen zwischen zwei Jahren und neun Monaten sowie drei Jahren neun Monaten. Die Verteidigung kritisierte das Verfahren als „politischen Prozess“ und verlangte Freisprüche.

Aufruf zu Demonstrationen für Lina E. und ihre Mitstreiter in der linken Szene

Lina E. befindet sich wegen der Anschuldigungen schon seit zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft. Die anderen konnten das Gericht zu den Verhandlungen als freie Männer betreten. Die Verteidigung warf der Bundesanwaltschaft wiederholt vor, die Angeklagten mit den ganzen Umständen des Verfahrens in die Nähe von Terroristen zu rücken und voreingenommen zu sein.

Der Vorsitzende Richter Hans Schlüter-Staats hatte sein Urteil für 10 Uhr angekündigt. Auch das Ende des Prozesses fand unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt. Das OLG begann schon um 7.30 Uhr mit dem Einlass. Zuschauer und Medienvertreter mussten durch Sicherheitsschleusen.

In der linken Szene wurde zu Demonstrationen für Lina E. und ihre Mitstreiter aufgerufen - für den Tag der Urteilsverkündung und für den kommenden Samstag. Am Mittwoch sind Kundgebungen in Dresden und Leipzig geplant. Für Samstag wurde bundesweit zu Protesten aufgerufen. Sicherheitsbehörden befürchten Ausschreitungen und wollen mit einem Großaufgebot der Polizei gerüstet sein.

