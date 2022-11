Mörder von Lena aus Emden soll Frau in Psychiatrie vergewaltigt haben

Rekonstruktion des tödlichen Unfalls in Berlin: Wieviel Schuld trägt die Letzte Generation wirklich?

War es die Verkettung täglicher oder besonderer Umstände, die einen Rettungswagen in Berlin zu spät an einem Unfallort eintreffen ließen? Der Fall in der Hauptstadt, in dem eine schwer verletzte Radfahrerin, Verkehrschaos, Klimaproteste und ein Messerstecher eine Rolle spielen, sorgt für Wut auf Aktivisten der Letzten Generation. Haben sie den Hirntod der Berlinerin durch Behinderung des Rettungs­einsatzes mitverschuldet? Eine Spurensuche.