Anwälte von „Querdenken“-Gründer Ballweg wollen vor das Bundesverfassungsgericht ziehen

Verletzte bei Zusammenstößen am Rande von Klima-Demo – Räumung wird am Sonntag fortgesetzt

Am Samstag haben Tausende Menschen an einer großen Anti-Kohle-Demonstration am rheinischen Braunkohletagebau teilgenommen. Dabei gab es gefährliche Situationen und gewaltsame Auseinandersetzungen gekommen, Menschen wurden verletzt. Das Dorf Lützerath ist noch nicht komplett geräumt. Die Polizei will am Sonntag ihren Einsatz fortsetzen.