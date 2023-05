Streit über Dozentin: Hochschule hält Aslan für „ungeeignet“ – doch der Gegenwind ist groß

Eigentlich wollte Bahar Aslan auf Racial Profiling bei der Polizei aufmerksam machen. Nun wurde ihr der Lehrauftrag an der Polizeihochschule entzogen, wo sie zu „Interkulturellen Kompetenzen“ unterrichtete, wird von der Gewerkschaft der Polizei öffentlich kritisiert und erhält nach eigenen Angaben Droh- und Hassnachrichten. Tausende, darunter auch Menschen aus Politik, Polizei und Wissenschaft solidarisieren sich mit ihr – selbst Amnesty International stellte sich auf Aslans Seite.

Doch was ist passiert? Am Samstag setzte Bahar Aslan, im Hauptberuf Lehrerin an einer Schule im Ruhrgebiet, einen Tweet ab: „Ich bekomme mittlerweile Herzrasen, wenn ich oder meine Freund*innen in eine Polizeikontrolle geraten, weil der ganze braune Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden uns Angst macht“, twittert sie. „Das ist nicht nur meine Realität, sondern die von vielen Menschen in diesem Land.“

Dozentin kritisiert Rassismus bei Polizei: Gekündigt

Nun erzürnt sich ein Streit über die Formulierung. Liegt die Betonung auf dem „ganzen braunen Dreck“ und damit auf Polizistinnen oder Polizisten allgemein, wie Kritikerinnen und Kritiker unterstellen? Oder liegt die Betonung auf „innerhalb der Sicherheitsbehörden“, womit sich Aslan auf rechte und rechtsextreme Personen innerhalb der Polizei beziehen würde?

Während Tausende den Tweet werteten, wie er augenscheinlich gemeint war und mehrere Nutzerinnen und Nutzer ebenfalls von ihren Erfahrungen mit Racial Profiling sprachen, gab es für Aslan Folgen: Sie hatte seit September 2021 einen Lehrauftrag an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen (HSPV NRW), sprach dort über „Interkulturelle Kompetenzen“, schulte angehende Polizeikräfte in antirassistischem Verhalten, versuchte, die Sichtweise von Migrantinnen und Migranten hervorzuheben.

Doch das ist nun vorbei. Bereits zum 30. April endete der aktive Lehrauftrag – und: „Ihre weitere Beauftragung wird mit sofortiger Wirkung beendet“, teilte die HSPV NRW auch dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) mit. Am Montag hatte der „Kölner Stadtanzeiger“ bereits darüber berichtet, dass der Buchautorin der Lehrauftrag entzogen werde.

Bahar Aslan: Auf Rassismuskritik folgten Hassnachrichten

„Aus Sicht der Hochschulleitung ist die Dozentin aufgrund ihrer aktuellen Äußerungen ungeeignet, sowohl den angehenden Polizistinnen und Polizisten als auch den zukünftigen Verwaltungsbeamtinnen und -beamten eine vorurteilsfreie, fundierte Sichtweise im Hinblick auf Demokratie, Toleranz und Neutralität zu vermitteln“, heißt es weiter seitens der Hochschule.

Aslan, die eine Anfrage des RND am Dienstag unbeantwortet ließ, versteht wiederum die Haltung der Hochschule nicht. Zum einen, dass man ihr unterstellt, eine nicht fundierte Sichtweise auf Demokratie und Toleranz zu haben. In einem Interview mit „Der Zeit“ sagte Aslan, dass „eine demokratische Institution wie das Innenministerium vor Rassismus einknickt“. Sie berichtete, Hassnachrichten bis hin zu Gewaltandrohung zu bekommen. Dabei komme der Begriff „Brauner Dreck“ gar nicht von ihr selbst, sondern stamme aus einem Polizeimagazin – dort habe ihn ein Polizeikommissar verwendet.

Zum anderen bemängelte sie, nicht von der Entbindung ihrer Aufgabe informiert worden zu sein. Gesprächsangebote, die sie ihrem Fachbereichsleiter sowie dem Innenministerium machte, sollen ignoriert worden sein, schrieb Aslan auf Twitter. Dem RND sagte die HSPV: „Der Hochschulleitung lag kein Gesprächsangebot vor. Mittlerweile hat es ein Telefonat des Präsidenten mit Frau Aslan gegeben. Er hat ihr ein Gesprächsangebot gemacht, das von ihr angenommen wurde.“

Entlassung von Bahar Aslan: NRW-Koalition uneins

Doch nicht nur beruflich hat der Tweet Folgen. Binnen kürzester Zeit stand Bahar Aslan im Fokus der Öffentlichkeit. Der NRW-Chef der Gewerkschaft der Polizei (GDP) warf ihr im „Kölner Express“ vor, die Gesellschaft spalten zu wollen. „Solche Sätze entsprechen in vielen Fällen der Rassismus-Keule, die der Polizei oft entgegenschlägt“, sagte er. Man wolle die Aussagen straf- und arbeitsrechtlich prüfen lassen.

In Nordrhein-Westfalen droht nun gar ein Koalitionsstreit – denn es gibt zwischen CDU und Grünen unterschiedliche Meinungen zum Vorgang. Während die CDU die Maßnahmen der Hochschule befürwortet, solidarisieren sich die Grünen mit Bahar Aslan.

CDU-Innenpolitiker Christos Katzidis sagte dem „Kölner Stadtanzeiger“, die Äußerung sei „unerträglich und untragbar“ und forderte auch hinsichtlich ihrer Tätigkeit als Lehrerin an einer Hauptschule eine disziplinarrechtliche Untersuchung. Tom Achtermeyer, Landesvorsitzender der Grünen, sowie Julia Höller, innenpolitische Sprecherin, sprachen sich hingegen dafür aus, dass Aslan ihren Lehrauftrag zurück bekomme. „Wir brauchen eine differenzierte Debatte über strukturellen Rassismus in unserer Gesellschaft. Genau deshalb ist Bahar Aslan die Richtige für einen Lehrauftrag an der HSPV“, sagte Höller und bezeichnete das Vorgehen als „irritierend.“

Auch die Opposition ist zwiegespalten. Während die AfD Aslan Rassismus bescheinigt und der innenpolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Marc Lürbke, die Aussagen als „beschämend“ bezeichnete, schrieb SPD-Politikerin Sawsan Chebli auf Twitter: „Das ist so krass, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es am Ende so durchgezogen wird. Schlimm für das Vertrauen in Sicherheitsbehörden ist diese ganze Geschichte und der Umgang mit Bahar Aslan so oder so“

NRW hat schon länger Probleme mit Rechtsextremismus in der Polizei

Für NRW ist die Thematik indes nicht neu. Recherchen etwa der „taz“ zeigten bereits vor einigen Jahren, wie eingebunden in Sicherheitsapparate wie Bundeswehr und Polizei Rechtsextreme sind. 2021 flog eine rechtsextreme Chatgruppe auf, Dutzende Polizisten und wenige Polizistinnen standen im Fokus der Ermittler. Wenngleich die öffentliche Empörung groß war, viel zu fürchten hatten die Betroffenen nicht, wie „Der Spiegel“ berichtet.

Der Fall Aslan lenkt die Aufmerksamkeit wieder auf einen wunden Punkt: Menschen mit Migrationshintergrund, die in Deutschland immer wieder Rassismus und Diskriminierung erleben, prangern schon seit Jahren Praktiken wie Racial Profiling bei der Polizei an. Sie werden häufiger kontrolliert als weiße Menschen, immer wieder gibt es Berichte über verbale Entgleisungen der Polizeikräfte. Auch Menschen, die sich dem linken Spektrum zuordnen, kritisieren seit Jahren unverhältnismäßige Polizeieinsätze, einige sind gar mit Videos belegt. Bekundungen, dagegen vorgehen zu wollen, gab es immer wieder, auch aus dem Innenministerium in NRW. „Am Umgang mit mir wird sich zeigen, wie ernst der Behörde und dem Innenministerium der Kampf gegen Rechtsextremismus ist“, sagte Aslan in einem Interview mit der „taz“.

Zuspruch aus der Gesellschaft, Wissenschaft und Polizei

Während sich Innenministerium, Polizeigewerkschaft und CDU gegen Aslan positionierten, erfährt die Lehrerin und Autorin auch viel Zuspruch. Inzwischen solidarisierten sich Tausende mit ihr, darunter Twitter-Nutzerinnen und -Nutzer genau wie Polizeikräfte und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Der Berliner Polizeihauptkommissar Oliver von Dobrowolski schrieb auf Twitter: „Bahar Aslan hat (leider auch als Betroffene) genau den richtigen empathischen Zugang zum Thema und ist daher die perfekte Person für ihren Lehrauftrag.“ Er berichtete von Kolleginnen und Kollegen, die rassistisch, homophob und sexistisch seien – und trotzdem im Amt.

Der Polizist und Grünen-Politiker Jan-Denis Wulff twitterte: „Sollte es wirklich stimmen & @BaharAslan_ ist von ihren Aufgaben entbunden worden, dann ist niemand von uns mehr sicher, der sich gegen Rassismus und Rechtsextreme in unserer Gesellschaft & unseren Behörden stark macht. Wenn wir das zulassen, verlieren wir alle.“

Amnesty International solidarisiert sich mit Bahar Aslan

Zahlreiche Wissenschaftler, darunter der Kriminologe Tobias Singelnstein, der erst kürzlich eine Studie zu Polizeigewalt veröffentlichte, und Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr, sprachen auf Twitter ebenfalls ihre Unterstützung aus. Der Soziologe Andreas Hövermann zeigte eine Statistik, wonach das Vertrauen von Migrantinnen und Migranten in die Polizei nachlässt, je länger sie im Land sind.

Selbst Amnesty International äußerte sich zur Causa Aslan. „Die Perspektive von Betroffenen von #Rassismus muss ernst genommen werden.“

Die Menschenrechtlerin Selmin Çalışkan bezeichnete den Umgang auf Twitter als „Skandal für die demokratische Verfasstheit dt. Institutionen.“ Der Bundesverband der Mobilen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus und für Demokratie prangert an, dass Aslan bestraft werde, weil sie Rassismus bei der Polizei thematisiere.

Und Aslan selbst? Sie stellt gegenüber „Zeit“ noch einmal klar: „Es ging mir um jene Beamtinnen und Beamte, die sich an rechtsextremen Chats beteiligen, die mit ihrer rassistischen Geisteshaltung ganze Dienststellen vergiften. Sie haben das Vertrauen in diese Institution gerade in der migrantischen Community tief erschüttert. Ich wiederhole noch einmal meinen Tweet: ‚Man bekommt Herzrasen, wenn man in eine Polizeikontrolle gerät, weil man nie sagen kann, wie das ausgeht.‘ Dass er zu solchen Reaktionen führt, damit habe ich nicht gerechnet.“