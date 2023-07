﻿Nach Radlader-Unfall von Toppenstedt: Bürgermeister tritt zurück

Toppenstedt. Der Bürgermeister der niedersächsischen Gemeinde Toppenstedt tritt von seinem Amt zurück. Der 44-Jährige zieht damit die Konsequenzen aus dem Radlader-Unglück vom 24. Juni, bei dem ein fünfjähriger Junge und ein 39-jähriger Vater gestorben und zehn Kinder schwer verletzt worden waren. Der Bürgermeister hatte den Radlader gesteuert. Gegen ihn wird unter anderem wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Die Mitteilung über seinen Rücktritt verbirgt sich hinter einer E-Mail, die die Gemeinde am Montagabend um 18.21 Uhr an die Medien verschickte. Als Anhang: Eine Einladung zu einer außerplanmäßigen Sitzung des Toppenstedter Gemeinderates am 11. Juli. Unter Punkt 5 heißt es: „Feststellung des Sitzverlustes eines Ratsmitgliedes“.

Gemeinde will keine „monatelange Hängepartie“

Dahinter verbirgt sich der Rückzug des Bürgermeisters aus dem Rat. Das bestätigt der Samtgemeindebürgermeister der Nachbargemeinde Salzhausen, Wolfgang Krause, auf Anfrage. Toppenstedts Bürgermeister, der für die „Offene Liste Tangendorf-Toppenstedt“ (OLTT) im Rat sitzt, habe dem Gremium schriftlich mitgeteilt, dass er sein Mandat mit sofortiger Wirkung niederlege. Gründe dafür nannte er nicht. „Damit dieser Rücktritt wirksam wird, muss er vom Gemeinderat bestätigt werden“, erläutert Krause. Er habe daher der Gemeinde empfohlen, mit diesem Beschluss nicht bis zur nächsten Sitzung im Herbst zu warten, sondern kurzfristig eine Zusammenkunft einzuberaumen. „Sonst hätten wir eine monatelange Hängepartie gehabt. Das ist für niemanden zumutbar.“

Da der Bürgermeister ehrenamtlich an der Spitze der Gemeinde steht, erlischt mit der Niederlegung der Ratsmandates automatisch auch seine Funktion als Bürgermeister. Die Amtsgeschäfte übernehmen dann am 11. Juli vorübergehend der 1. Stellvertreter Wolfgang Buhr (OLTT) und die 2. Stellvertreterin Dr. Linda Holste (Grüne), bis der Gemeinderat auf einer seiner nächsten Sitzungen einen neuen Bürgermeister wählt.

Ermittlungsergebnisse wohl erst in einigen Wochen

Das Unglück von Toppenstedt hatte überregional für Betroffenheit gesorgt. Im Rahmen eines Familien-Zeltlagers mit Grundschulkindern hatte der Bürgermeister mit dem Radlader in drei Metern Höhe eine Gitterbox umhergefahren, in der Teilnehmer standen. Drei weitere Kinder saßen bei ihm im Führerhaus, als gegen 18.40 Uhr die mit elf Kindern und einem Erwachsenen besetzte Gitterbox herunterstürzte – warum, sollen jetzt Sachverständige im Auftrag der Staatsanwaltschaft klären. Es wird erst in einigen Wochen vorliegen.

