﻿Ein Koloss liegt am Boden: So lief die Sprengung der Rahmede-Talbrücke im Sauerland

Lüdenscheid/Siegen. Es dauerte einige Minuten bis sich die meterhohe gelb-braune Staubwolke gelegt hatte. Dann war die Sicht wieder frei auf das Tal, das in den vergangen 17 Monaten so viele Schlagzeilen machte. Die marode Rahmede-Talbrücke auf der A45 ist pünktlich um 12 Uhr in sich zusammengekracht (die SZ berichtete von vor Ort).

Das passierte mit einem lauten Knall und einer spürbaren Druckwelle. Zahlreiche Sprengtouristen sahen aus nächster Nähe, was es bedeutet, wenn 17.000 Kilo Stahl und Beton aus rund 70 Metern auf den Boden prallen. Rund um das Fallbett knickten Bäume ein oder kippten um.

Direkt neben der gesprengten Brücke, wo sich die Medienvertreter versammelten, sieht man noch die Spuren der Druckwelle. © Quelle: Nico Tielke

Folgen der Sprengung: Ein Wohnhaus leicht beschädigt

Zum Schutz der angrenzenden Wohnhäuser und Firmengebäude waren im Vorfeld gefüllte Seecontainer aufgestellt worden. Fenster wurden verbarrikadiert. Trotzdem hat die Druckwelle ein angrenzendes Wohnhaus am Dach beschädigt, wie kurz nach Sprengung bekannt wurde.

Die Nähe zu den Wohnhäusern machte die Sprengung insgesamt kompliziert. Die Brücke musste auf den Millimeter genau senkrecht fallen. Das ist gelungen.

Rahmede-Talbrücke in Nordrhein-Westfalen erfolgreich gesprengt 17.000 Tonnen Beton-Stahl stürzten pünktlich um 12 Uhr in die Tiefe. Die marode Talbrücke war seit Ende 2021 voll gesperrt. © Quelle: Reuters

Dementsprechend glücklich zeigte sich Sprengmeister Michael Schneider auf der Pressekonferenz unmittelbar neben den Trümmern, wo der Vogtländer mit Applaus begrüßt wurde. Er sei einfach nur „happy“, dass alles glatt gegangen ist, sagte Schneider sichtlich gerührt. Der Abrissexperte blickt aber schon wieder auf die nächste Sprengung. „Nach der Brücke ist vor der Brücke.“ Als nächstes wird in wenigen Wochen ein Teil der A45-Talbrücke Sterbecke gesprengt.

Michael Schneider kann seine Freude nach der erfolgreichen Sprengung der Rahmede-Talbrücke nicht verbergen. Verkehrsminister Wissing ist nicht der einzige Anwesende der dem Sprengmeister applaudiert. © Quelle: Nico Tielke

Bürgermeister Sebastian Wagemeyer, der die Sprengung auf einer extra eingerichteten Abrissparty mit Leinwand in der Lüdenscheider Innenstadt verfolgte, dankte der Autobahn GmbH und dem Spreng-Team, formulierte aber auch klare Erwartungen für die Zukunft. Der Abriss sei auch mit Aufbruch verbunden. „Wir müssen jetzt gemeinsam alles dafür tun, dass wir hier wieder eine Brücke hinsetzen, um die Menschen hier und in der ganzen Region zu entlasten.“

So etwas wie hier, darf sich nicht wiederholen Volker Wissing, Bundesverkehrsminister

Die Rahmede-Talbrücke ist zum Sinnbild geworden für eine Infrastrukturkatastrophe in ganz Deutschland. Dem pflichtete auch der extra aus Berlin angereiste Bundesverkehrsminister Volker Wissing bei. „So etwas wie hier, darf sich nicht wiederholen“, sagte Wissing mit Blick auf die vielen anderen sanierungsbedürftigen Brücken im Land.

Zufrieden, wie die Sprengung am Sonntag gelaufen ist: Lüdenscheids Bürgermeister Sebastian Wagemeyer und Bundesverkehrsminister Volker Wissing begutachteten gemeinsam die Abbruchstelle. © Quelle: Nico Tielke

Wissing: Nun kann es weitergehen

Ihn freue es für Bevölkerung in der Region, dass es nach dem Meilenstein Sprengung nun weitergehen kann, sagte der Verkehrsminister. Wie schnell ein neues Bauwerk steht, das den unterbrochenen Abschnitt auf der A45 bei Lüdenscheid überbrückt, hänge von der Leistungsfähigkeit der deutschen Bauwirtschaft ab. Ein aufwendiges formales Planfeststellungsverfahren werde es „zum Glück“ nicht geben.

MdL Stefan Engstfeld beobachtete die Sprengung am Sonntag ebenfalls aufmerksam. Der Grünen-Politiker wird den Untersuchungsausschuss zur Brücke leiten, der sich am vergangenen Donnerstag konstituiert hat. Dort soll herausgefunden werden, wer für die Versäumnisse im Vorfeld der Sperrung die Verantwortung trägt.

Brücke war den Massen an Fahrzeugen nicht gewachsen

55 Jahre Autobahngeschichte liegen nun also in Lüdenscheid am Boden. Die Talbrücke war zwischen 1965-1968 gebaut worden. Damals rechnete man noch mit einer Belastung von 25.000 Fahrzeugen pro Tag. Kurz vor der folgenreichen Vollsperrung im Dezember 2021 beanspruchten die Brücke aber rund 65.000 Fahrzeuge – davon allein 13.000 LKW.

Das Wegschaffen der Trümmerteile ist eine gewaltige Aufgabe, die nun ansteht. © Quelle: Christoph Reichwein/dpa

Was passiert nun mit den 9000 Tonnen Stahl und 8000 Tonnen Beton? „Hauptaufgabe in den kommenden Wochen ist der Abtransport der alten Brücke“, sagte Elfriede Sauerwein-Braksiek, von der Niederlassung Westfalen der Autobahn GmbH. 90 Prozent des Brücken-Schrotts sollen recycelt werden. Kleinere Brückenteile verkauft ein Lüdenscheider Verein den Bürgern als Andenken. Die Erlöse will man für karitative Zwecke verwenden.

„Während wir vor Ort das Baufeld freimachen, läuft parallel das Vergabeverfahren für den Neubau“, kündigt Sauerwein-Braksiek an. Drei Bieter seien aktuell aufgefordert, eine Planung vorzulegen.