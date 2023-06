Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen „Casting-Direktorin“ Alena Makeeva

Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt angesichts der Vorwürfe gegen Till Lindemann nicht nur gegen den Rammstein-Frontmann, sondern auch gegen Alena Makeeva, die bis vor Kurzem als selbst ernannte „Casting-Direktorin“ bei der Band firmierte. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Berlin gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Bereits am Mittwoch waren die Ermittlungen gegen Lindemann öffentlich geworden. Dass auch Makeeva im Fokus der Justizbehörde ist, war bisher nicht bekannt.

Wie im Falle Lindemann seien „aufgrund mehrerer Strafanzeigen Dritter – sprich nicht am etwaigen Tatgeschehen beteiligter Personen – sowie von Amts wegen“ Ermittlungen eingeleitet worden, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit. Es gehe dabei um Tatvorwürfe „aus dem Bereich der Sexualdelikte und der Abgabe von Betäubungsmitteln“. Weitere Angaben wolle die Staatsanwaltschaft aktuell nicht machen, heißt es weiter in der Mitteilung.

Makeeva soll Rammsteins berüchtigte Row Zero organisiert haben

Alena Makeeva und Till Lindemann lernten sich offenbar 2013 auf einem Festival in Makeevas russischer Heimatstadt Samara kennen. Makeeva war seither auf zahlreichen Konzerten von Rammstein und Till Lindemann backstage und in der sogenannten Row Zero direkt am Bühnenrand und feierte etwa ihren Geburtstag mit Till Lindemann auf einem Boot in St. Petersburg. So geht es zumindest aus damaligen Beiträgen Makeevas in sozialen Netzwerken hervor.

Seit November 2018 suchte sie in russischen sozialen Netzwerken offenbar gezielt junge Frauen für die After-Show-Partys von Till Lindemann und Rammstein. „Wer ihn (Till Lindemann) kennenlernen möchte, schreibt mir bitte persönlich. Gilt für alle Städte der Tour. Kosten: null Rubel. Anforderungen: Angemessenheit, minimale Englisch- oder Deutschkenntnisse, angenehmes Erscheinungsbild“, schrieb sie etwa. Ob Lindemann von den Aufrufen wusste, ob er Makeeva gar dazu beauftragt hat und ob sie für das Rekrutieren Entlohnungen erhielt, wollten weder Lindemanns Anwälte noch Makeeva noch das Management von Rammstein auf RND-Anfrage kommentieren. Am 6. Juni soll die Band laut einem Bericht der „Welt“ Makeeva den Zugang zu allen Konzerten untersagt haben. Ob die Russin daraufhin in ihre Heimat zurückkehrte oder in Deutschland verblieb, ist derzeit unklar.

Berichte über ein „System“ bei Rammstein zur Rekrutierung junger Frauen für Lindemann

Mehrere Frauen hatten in den vergangenen Tagen – teilweise anonym – Vorwürfe gegen Lindemann erhoben. Ausgangspunkt dessen waren Vorwürfe der Irin Shelby Lynn, die Ende Mai öffentlich erklärte, dass sie glaube, ihr seien auf einer Pre-Party bei einem Rammstein-Konzert in Vilnius Drogen verabreicht worden. Dazu veröffentlichte sie Fotos, die großflächige Hämatome an ihrem Körper zeigen – sie habe große Erinnerungslücken und wisse nicht, woher diese Hämatome kamen.

Plattenlabel Universal setzt Zusammenarbeit mit Rammstein vorläufig aus Nach Berichten über Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Lindemann hat die Staatsanwaltschaft Berlin ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. © Quelle: dpa

Verschiedene Frauen schilderten daraufhin teils in deutschen Medien, teils im Internet Situationen, die sie auch als beängstigend empfunden hätten. Manche hätten demnach das Gefühl gehabt, unter Drogen gesetzt worden zu sein. Zudem berichteten einige der Frauen über sexuelle Übergriffe Lindemanns.

Nicht zuletzt wurde häufig über ein „System“ bei Rammstein berichtet: Junge Frauen seien im Vorfeld und auch während der Konzerte ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur After-Show-Party kommen wollen. Viele wollen nicht gewusst haben, dass es sich nicht um die normale After-Show-Party handelte, sondern eine private von Till Lindemann. Dort sollen sie dem Frontsänger auch für Sex „zugeführt“ worden sein. Auf mehrere Anfragen des RND zu den Vorwürfen wollten sich weder Rammstein noch die Anwälte von Till Lindemann äußern. Dafür äußerte sich am Freitag zum ersten Mal ein Bandmitglied zu den Vorwürfen gegen Lindemann: Rammstein-Schlagzeuger Christoph Schneider warf dabei Lindemann vor, sich in den vergangenen Jahren von der Band entfernt zu haben. Er glaube zwar nicht, „dass etwas Verbotenes vor sich ging“. Alles, was er von den Partys mitbekommen habe, sei gewesen, dass erwachsenen Menschen miteinander feierten. Allerdings seien Strukturen gewachsen, die über die Wertvorstellungen der restlichen Bandmitglieder hinausgingen. Schneider: „Till hat sich in den letzten Jahren von uns entfernt und sich seine eigene Blase geschaffen. Mit eigenen Leuten, eigenen Projekten, eigenen Partys. Das hat mich traurig gemacht, definitiv.“

Lindemann hatte Vorwürfe gegen ihn am vergangenen Donnerstag zurückgewiesen. Seine Interessen lässt er anwaltlich vertreten, wie die Berliner Rechtsanwälte Simon Bergmann und Christian Schertz am 8. Juni bekannt gaben. „In den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Instagram, Twitter und bei Youtube, wurden von diversen Frauen schwerwiegende Vorwürfe zulasten unseres Mandanten erhoben“, hieß es in einer Mitteilung. „So wurde wiederholt behauptet, Frauen seien bei Konzerten von Rammstein mithilfe von K.-o.-Tropfen beziehungsweise Alkohol betäubt worden, um unserem Mandanten zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr.“

