Verwirrung um mögliche Strafanzeigen gegen Rammstein-Sänger Lindemann

Berlin. Die Berliner Staatsanwaltschaft soll Ermittlungen gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann aufgenommen haben. Das berichten der „Tagesspiegel“ und die „Bild“ übereinstimmend. Gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) wollte ein Sprecher die angeblichen Ermittlungen nicht bestätigen. Man habe selbst aktuell keine Informationen darüber, erklärte der Sprecher am Mittwochnachmittag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der „Tagesspiegel“ sowie der RBB schreiben, die Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) habe die Mitglieder des Justizausschusses im Abgeordnetenhaus am Mittwoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Ermittlungen in Kenntnis gesetzt. Demzufolge seien von Amts wegen Ermittlungen eingeleitet worden. Außerdem seien mehrere Strafanzeigen gegen Lindemann nach Paragraf 177 des Strafgesetzbuches eingegangen. Die „Bild“ berichtet, dass eine Strafanzeige bei der Berliner Polizei und eine weitere bei der Berliner Staatsanwaltschaft eingegangen sei.

Paragraf 177 bezieht sich auf den Straftatbestand des sexuellen Übergriffes, der sexuellen Nötigung und der Vergewaltigung. In Absatz eins heißt es: „Wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einem Dritten bestimmt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Justizsenatorin unterrichtete Ausschuss unter Ausschluss der Öffentlichkeit über Ermittlungen gegen Lindemann

Laut „Tagesspiegel“ und RBB sei die Öffentlichkeit nach einer Frage des Linken-Angeordneten Sebastian Schlüsselburg ausgeschlossen worden. Der Politiker habe wissen wollen, „inwieweit es aktuell staatsanwaltliche Ermittlungen gegen Till Lindemann gegebenenfalls wegen eines strafrechtlichen Anfangsverdachts gebe“. Die Justizsenatorin wollte laut dem Bericht nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit antworten.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Mehrere Frauen hatten in den vergangenen Tagen - teilweise anonym - Vorwürfe gegen Lindemann erhoben. Die Frauen schilderten Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershowparty kommen wollen. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein.

Rammstein-Sänger Lindemann weist Vorwürfe zurück – Band plant zwei Konzerte im Juli in Berlin

Lindemann hatte Vorwürfe gegen ihn am vergangenen Donnerstag zurückgewiesen. Seine Interessen lässt er nun anwaltlich vertreten, wie die Berliner Rechtsanwälte Simon Bergmann und Christian Schertz bekanntgaben. „In den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Instagram, Twitter und bei YouTube, wurden von diversen Frauen schwerwiegende Vorwürfe zulasten unseres Mandanten erhoben“, hieß es in einer Mitteilung. „So wurde wiederholt behauptet, Frauen seien bei Konzerten von Rammstein mithilfe von K.o.-Tropfen beziehungsweise Alkohol betäubt worden, um unserem Mandanten zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hatte vor diesem Hintergrund bereits Mietverträge für geplante Aftershow-Partys der Band nach Konzerten in der Hauptstadt unterbunden. „Die Vorwürfe wiegen so schwer, dass ich dem Schutz und der Sicherheit der Frauen absoluten Vorrang gegeben habe und die Mietverträge, die angestanden hätten für die Aftershow-Partys, unterbunden habe“, sagte Spranger am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. „In Berlin wird es in den Liegenschaften, die ich zu verantworten habe, keine Aftershow-Partys der Band Rammstein geben.“

Die Mietverträge seien nach Angaben Sprangers ohnehin noch nicht beschlossen gewesen. Die Konzerte als solche könne sie nicht verbieten, „das steht nicht in meiner Hoheit“. Sie betonte, dass im Rechtsstaat die Unschuldsvermutung gelte, aber der Staat auch die Verpflichtung habe, Gefahren abzuwehren. Die Band plant am 15. und 16. Juli zwei Konzerte im Berliner Olympiastadion.

mit dpa