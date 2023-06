Petition abgegeben: Berlin hält dennoch an Rammstein-Konzerten im Olympiastadion fest

Berlin. Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Petition „Keine Bühne für Rammstein“ der Kampagnenplattform Campact haben am Dienstagvormittag ihren Aufruf bei der Berliner Innensenatorin Iris Spranger (CDU) abgegeben. Die Protestierenden um die Initiatorin Britta Häfemeier versammelten sich dafür vor der Senatsverwaltung. Sie fordern die Absage aller drei geplanten Rammstein-Konzerte im Juli in Berlin.

„Solange die Vorwürfe nicht geklärt sind, sind Konzerte der Band kein sicherer Ort für Mädchen und Frauen. Jetzt gilt es zu zeigen, dass Berlinerinnen und Berliner mutmaßlichen Tätern keine Bühne bieten“, heißt es in der Petition, die neben Spranger auch an den Berliner Kultursenator Joe Chialo (CDU) und Stadiongeschäftsführer Timo Rohwedder gerichtet ist.

Menschen nehmen am Dienstag an der Protestaktion von Campact „Keine Bühne für Rammstein“ vor der Dienstelle der Berliner Innensenatorin teil. © Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Vom Berliner Senat verlangen die Initiatoren, dafür zu sorgen, dass die Verträge mit der Band gekündigt werden. Als Besitzer des Olympiastadions sei das Land Berlin in der Verantwortung: „Die Rammstein-Konzerte müssen abgesagt werden! Berlin darf nicht zum Ort für sexuellen Missbrauch werden! Wir feiern keine Täter!“, steht am Schluss des Aufrufs. Mehr als 62.500 Menschen hatten zuvor online unterschrieben.

Innensenatorin Spranger: Keine Möglichkeit, Konzerte zu verbieten

Die gesammelten Unterschriften sollen zeitnah an den Petitionsausschuss des Abgeordnetenhauses weitergeleitet, teilte die Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin auf Nachfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) am Dienstag mit. Innensenatorin Spranger, die zugleich Aufsichtsratsvorsitzende der Olympiastadion GmbH ist, ging nicht genauer auf die Petition ein. Sie betonte aber gegenüber dem RND: „Wie viele andere auch verfolge ich die aktuellen Entwicklungen – von Berichterstattung über Schritte des Labels bis hin zu den Ermittlungen. Ich verschaffe mir fortlaufend einen Überblick. Für ein einzelnes Aufsichtsratsmitglied besteht vor allem nach Vertragsschluss jedoch grundsätzlich keine Möglichkeit, eine Veranstaltung zu verbieten, abzusagen oder den Vertrag zu kündigen.“

Iris Spranger (SPD), Berliner Senatorin für Inneres, Sport und Digitalisierung, nimmt an einer Pressekonferenz teil. © Quelle: Fabian Sommer/dpa

Aftershowparties werde es in Berlin aber definitiv nicht geben. Spranger wies allerdings darauf hin, dass die Unschuldsvermutung gelte. „Unser Rechtsstaat hat aber auch die Verpflichtung, Gefahren abzuwehren. Die Vorwürfe wiegen so schwer, dass ich dem Schutz und der Sicherheit der Frauen hier absoluten Vorrang gegeben habe. Das kann ich unmittelbar jedoch lediglich in den Liegenschaften tun, die direkt von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport verwaltet werden. Bei den wie im vorliegenden Fall durch landeseigene Gesellschaften betriebenen Sportanlagen ist es mir in der Form nicht möglich.“

Stadionsprecher: „Es gilt der zwischen Tour-Veranstalter und Betreiber geschlossene Vertrag“

Ein Sprecher des Olympiastadions teilte am Dienstag gegenüber dem RND mit, dass die Stadionführung mit Spranger als Aufsichtsratsvorsitzende regelmäßig in Kontakt stehe. „Unabhängig des Ausgangs der Petition: Es gilt nach wie vor der zwischen Tour-Veranstalter und Betreiber geschlossene Vertrag“, hieß es weiter. Pre- und Aftershowparties werde es auf dem Stadiongelände hingegen nicht geben. Die Rammstein-Konzerte im Berliner Olympiastadion finden am 15., 16. und 18. Juli statt.

Der Berliner Kultursenator Joe Chialo sagte der „Berliner Zeitung“ bereits am Wochenende, dass er die Forderungen verstehen könne, sich aber an „Recht und Gesetz“ gehalten werden müsse.

Vorwurf des strukturellen Machtmissbrauchs und sexualisierter Gewalt

Mehrere Frauen hatten in unterschiedlichen Medien in den vergangenen Wochen Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann erhoben. Dabei soll es um Sex mit Fans bei Backstage-Partys und strukturellen Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt gehen. Die Aussagen der Frauen ähneln sich größtenteils. Dem Sänger sollen demnach vor, nach und während Konzerten junge Frauen „zugeführt“ worden sein, um mit ihnen Sex zu haben. Einige Frauen berichten, nicht gewusst zu haben, dass es bei den Treffen auch um Sex gehen soll. Strafrechtliche Ermittlungen gegen Lindemann gibt es bislang nicht.

Rammstein hatte sich Ende Mai via Twitter zu den Vorwürfen geäußert: „Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschließen, dass sich was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat. Uns sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt.“

Staatsanwaltschaft Berlin führt Ermittlungsverfahren gegen Lindemann

Lindemann hatte Vorwürfe gegen sich zurückgewiesen. Seine Interessen lässt er anwaltlich vertreten. Die Rechtsanwälte Simon Bergmann und Christian Schertz hatten Anfang Juni eine Stellungnahme dazu verschickt. „In den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Instagram, Twitter und bei YouTube, wurden von diversen Frauen schwerwiegende Vorwürfe zulasten unseres Mandanten erhoben“, heißt es darin. „So wurde wiederholt behauptet, Frauen seien bei Konzerten von Rammstein mithilfe von K.o.-Tropfen beziehungsweise Alkohol betäubt worden, um unserem Mandanten zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr.“

Nach den Berichten hat die Staatsanwaltschaft Berlin ein Ermittlungsverfahren gegen den Rammstein-Frontmann eingeleitet. Erhält die Staatsanwaltschaft Kenntnis vom Verdacht einer Straftat, muss sie ermitteln. Medienberichte können dafür der Auslöser sein. Bis zum Abschluss der Ermittlungen gilt die Unschuldsvermutung. In Litauen, wo eine Frau erstmals nach einem Konzert am 22. Mai Vorwürfe erhob, wird es kein Ermittlungsverfahren geben, wie die dortige Staatsanwaltschaft am vergangenen Freitag mitteilte.

Mit Agenturmaterial.