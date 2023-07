„Wir werden viele, und wir werden unsere Wut herausschreien“, war bei Twitter zu lesen. Der Selbstauftrag der Demonstrantinnen und Demonstranten, die sich am heutigen Samstag (15. Juli) um 14.30 Uhr in Berlin versammeln wollten, war: „Am 15. Juli raus und das Konzert stören“. Das Aktionsbündnis „Kein Rammstein in Berlin!“ protestiert gegen die Heimspiele der Berliner Band im Olympiastadion. Eine von der Journalistin Britta Häfemeier gestartete „Keine Bühne für Rammstein!“-Petition hatte heute um 14.20 Uhr 75.888 Unterschriften bekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die vom Bundesamt für Verfassungsschutz als linksextrem eingestufte Interventionistische Linke (IL* Berlin) hatte vorab getwittert: „Rammsteinkonzerte verhindern! Wenn die Stadt Berlin es nicht tut, müssen wir es selber tun.“ Bereits am 9. Juli hatte man gepostet: „Wir werden nicht zulassen, dass Lindemann und Co. zur Tagesordnung übergehen.“

Rammstein und „Tills Girls“: eine Rekonstruktion Zahlreiche Frauen haben Anschuldigungen gegen Till Lindemann erhoben. Der Frontmann von Rammstein hatte offenbar über Jahre Sex mit jungen Fans, die teilweise mit Versprechungen gelockt wurden. Lesen Sie jetzt!

Rammstein spielen heute Abend das erste von drei Konzerten im Berliner Olympiastadion. Die beiden anderen Auftritte sind für Sonntag und Dienstag geplant. Es werden je 60.000 Fans erwartet, für die Dienstagsshow gibt es noch einige Resttickets.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Aussagen der Irin Shelby Lynn brachten den Stein ins Rollen

Hintergrund der Protestaktion sind die Vorwürfe einer Reihe von Frauen, sie seien bei Rammstein-Konzerten für Partys im Zusammenhang mit den Rammstein-Konzerten „gecastet“ worden, ohne erfahren zu haben, dass es bei diesen Backstage-Treffen um Sex mit Rammstein-Sänger Til Lindemann gehen sollte. Aussagen der Irin Shelby Lynn, sie sei beim Rammstein-Konzert in der litauischen Hauptstadt Vilnius womöglich unter Drogen gesetzt worden, hatten den Stein ins Rollen gebracht.

Einige der mutmaßlichen Opfer hatten berichtet, sie seien während dieser Treffen benommen gewesen, oder gaben an, andere benommene Frauen gesehen zu haben. Lindemann bestreitet die Vorwürfe. Die Berliner Staatsanwaltschaft leitete im Juni ein Ermittlungs­verfahren, bei dem „Tatvorwürfen aus dem Bereich der Sexualdelikte und der Abgabe von Betäubungsmitteln“ nachgegangen wird. Lindemann geht inzwischen mit Anwälten gegen Formulierungen in der Petition vor.

Kampagnenorganisation unterschreibt Unterlassungserklärung nicht

„Unser Mandant hat keine jungen Frauen missbraucht“, teilte die Kanzlei Schertz Bergmann in einer Unterlassungserklärung gegen die Kampagnenorganisation Campact mit, auf deren Petitionsplattform WeAct die Petition zu finden ist. Sofern es zu sexuellen Handlungen gekommen sei, so das Schreiben, das dem Berliner „Tagesspiegel“ vorlag, seien diese mit Einverständnis der Betreffenden geschehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alle Vorwürfe bezüglich einer Betäubung von Frauen durch K.‑o.-Tropfen oder Alkohol seien „ausnahmslos unwahr“. So sieht das die Band. Und nun steht Aussage gegen Aussagen. Campact hat nicht unterschrieben. Man halte an den Begriffen „Täter“ und „Missbrauch“ fest.

Die Stadt Berlin sah keine Möglichkeit zu Konzertabsagen. Es gebe rein rechtlich, „keinen Hebel“ wurde der Kultursenator von Berlin, Joe Chialo, in verschiedenen Medien zitiert. Chialo betonte, „immer auf der Seite der Opfer“ zu stehen und „die Vorwürfe der Frauen sehr ernst“ zu nehmen.

Er warnte aber auch vor voreiligem Aktionismus. Bis zum Nachweis von Schuld gelte die Unschuldsvermutung. Er sei „sehr vorsichtig, aus diesem Spin immer gleich Handlungs­anleitungen abzuleiten“, hatte sich Chialo im Vorfeld der Konzerte geäußert.

Aktionsbündnis: „Wir rufen explizit nicht zu Gewalt auf“

Um 14.30 Uhr startete die Demo am Theodor-Heuss-Platz, um sich später Richtung Stadion in Bewegung zu setzen. Bis 20 Uhr ist eine Kundgebung mit Redebeiträgen und Musik am Olympischen Platz geplant. Die Bündnisse wollen damit „ein Zeichen gegen Macht­missbrauch“ setzen, so war bei Twitter zu lesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und: „Um eine inklusive Demo zu veranstalten und für uns ein möglichst sicheres Umfeld zu schaffen, rufen wir explizit NICHT zu Gewalt auf.“ Eine durchaus missverständliche Formu­lierung. Es wurde den Teilnehmern geraten, „so wenig wie möglich mit der Polizei“ zu reden und sich gut zu überlegen, „ob ihr mit der Presse sprecht“.

Die Fans von Rammstein verhalten sich verschieden

Um 16 Uhr ist Einlass im Olympiastadion, zur selben Zeit wollen sich auch die Demonstranten am Olympischen Platz einfinden. Dann könnten im schlimmsten Fall Anhänger der Band und den Aufruf zu Gewaltfreiheit missachtende Protestierende aufeinander losgehen.

Allerdings hatte es nach Bekanntwerden der Vorwürfe sehr unterschiedliche Haltungen innerhalb der Fanszene gegeben. Die Bandbreite reichte von Fans, die sagten, sie würden Rammstein bei einer Bewahrheitung der Vorwürfe die Gefolgschaft aufkündigen, bis zu solchen, die vor allem eine mögliche Bandauflösung in der Folge des Skandals befürchteten.

Ein „Aufeinandertreffen“ der gegenteiligen Gruppen werden wir verhindern. Ein Sprecher der Polizei Berlin

Auch gab es hässliche Kommentare, wonach jede Frau, die Partyeinladungen von Rockstars wie die, deren Rammstein bezichtigt wird, Folge leiste, wissen könne, was dahintersteckt. Ein unempathisches „Selbst schuld!“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

400 Personen waren für die Versammlung am Theodor-Heuss-Platz und den anschließenden Zug zum Olympischen Platz angemeldet. 150 waren es, die sich um kurz nach 15 Uhr in Richtung Olympiastadion in Bewegung setzen wollten, sagte ein Sprecher der Polizei Berlin, gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Auf das Zusammentreffen von Rammstein-Fans mit Rammstein-Gegnern, sei man vorbereitet. „Versammeln kann man sich in Deutschland nach dem Grundgesetz und dem Versammlungs­gesetz friedlich und ohne Waffen“, so der Pressesprecher. „Und davon gehen wir immer erst einmal aus – dass die, die eine solche Versammlung anmelden, das auch so tun werden.“

Die Polizei Berlin sei mit 200 Einsatzkräften präsent. „Ein ‚Aufeinandertreffen‘ der gegenteiligen Gruppen werden wir verhindern.“